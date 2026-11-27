Kapolres Malang Kembali Bagikan 10 Rombong UMKM untuk Korlap Aremania

Rombong UMKM tersebut sebagai bentuk dorongan kepada Aremania yang merupakan suporter Arema FC (Foto: Kapolres Malang)

MALANG – Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri, kembali membagikan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada perwakilan koordinator lapangan (Korlap) Aremania. Bantuan tahap kedua ini diharapkan menjadi modal usaha bagi para suporter untuk menambah penghasilan keluarga.

Sebelumnya, Polres Malang telah menyalurkan 10 rombong UMKM kepada perwakilan Aremania pada 14 Oktober 2026. Penyaluran kali ini menjadi kelanjutan dukungan kepolisian terhadap pemberdayaan ekonomi komunitas suporter.

1. Bentuk Dukungan

Kapolres AKBP Rulian mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi Aremania. Ia berharap rombong yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk menjalankan usaha.

“Saya titip rombong UMKM ini. Ini bukan hanya sekadar kotak besi. Di dalamnya ada harapan besar, harapan seorang kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya,” ujar Rulian, Jumat (27/11/2026).

Rombong tersebut tidak diserahkan dalam kondisi kosong. Di dalamnya telah disiapkan berbagai perlengkapan untuk berjualan, mulai dari makanan dan minuman kemasan, galon air, kompor, hingga peralatan memasak.

Dengan perlengkapan tersebut, penerima diharapkan bisa lebih mudah memulai usaha. Mereka dapat memanfaatkan sarana yang diberikan untuk membuka lapak dan memperoleh penghasilan.

2. Pererat Kebersamaan

Rulian mengatakan, bantuan ini juga diharapkan mempererat kebersamaan di lingkungan Aremania. Menurutnya, kegiatan produktif bisa menjadi ruang untuk membangun persatuan.

“Jadikan rombong ini sebagai sarana untuk semakin kompak dan mempererat persatuan. Tidak hanya di antara Aremania, tetapi juga dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Malang,” tuturnya.

Penyaluran tahap kedua ini melanjutkan bantuan sebelumnya. Dengan tambahan 10 rombong UMKM, semakin banyak perwakilan Korlap Aremania yang mendapat kesempatan mengembangkan usaha.

Program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Program ini mendorong Polri ikut membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Rulian berharap bantuan itu tidak berhenti pada penyerahan semata. Penerima diharapkan serius mengelola usaha agar rombong tersebut bisa terus menghasilkan.

“Yang terpenting bagaimana sarana ini bisa digunakan untuk mencari nafkah. Semoga usaha yang dijalankan semakin berkembang dan rezekinya lancar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rulian juga menyampaikan pesan kepada Aremania dan masyarakat Kabupaten Malang. Ia mengaku bersyukur bisa menjalin kebersamaan selama bertugas di Polres Malang.