Bintang Garudayaksa FC: Persija Jakarta Tim Terbaik di Super League 2026-2027

Bintang Garudayaksa FC tak ragu menyebut Persija Jakarta sebagai tim terbaik di Super League 2026-2027 (Foto: I.League)

BEKASI – Gelandang Garudayaksa FC, Aleksandar Busnic, tak ragu memuji Persija Jakarta sebagai tim terbaik di Super League 2026-2027. Tapi, tim berjuluk The Spirit of Garuda itu tidak gentar.

Duel Persija Jakarta vs Garudayaksa FC merupakan matchday 11 Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 28 November pukul 19.00 WIB.

1. Klasemen Super League 2026-2027

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Saat ini, Persija bertengger di puncak klasemen Super League 2026-2027 dengan 22 poin. Mereka meraih tujuh kemenangan, satu seri, dan dua kali kalah sejauh ini.

Sementara, Garudayaksa nangkring di posisi 10 dengan 14 angka. Tim promosi tersebut mencetak empat kemenangan, dua seri, dan empat kali kalah.

2. Tim Terbaik

Fakta itu membuat Busnic berani menyebut Persija sebagai tim terbaik di liga. Tapi, ia juga mengungkit kenyataan, Garudayaksa FC tengah panas di Super League 2026-2027.

"Kami akan menghadapi tim yang menurut saya merupakan tim terbaik di liga. Namun, kami juga sedang berada dalam kondisi yang bagus setelah meraih empat kemenangan beruntun," ujar Busnic, dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (27/11/2026).