Persija Jakarta Bantai Sumsel United 7-0, Shin Tae-yong: Kami Kelelahan Jelang Lawan Garudayaksa FC!

PERSIJA Jakarta sudah mengalihkan fokus ke laga melawan Garudayaksa FC di lanjutan pekan ke-11 Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 28 November 2026 pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan 7-0 atas Sumsel United di lanjutan matchday kedua Grup A I.League Cup 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jawa Tengah pada Senin 24 November 2026 WIB.

Persija Jakarta vs Sumsel United berakhir 7-0 (Foto: Instagram/@persija)

1. Shin Tae-yong Keluhkan Jadwal Padat

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengatakan timnya tidak berpuas diri setelah menang telak atas Sumsel United. Pasalnya, Persija Jakarta langsung bersiap menantang Garudayaksa FC yang dalam empat pertandingan terkini di semua kompetisi selalu meraih kemenangan.

"Oh, iya. Pasti kita akan mempersiapkan tim dengan baik untuk melawan Garudayaksa tanggal 28. Tetapi seperti hari ini tuh membuat kita capek karena seharusnya kita home, artinya kita tanding di Jakarta, tetapi harus bertanding di Jogja," kata Shin Tae-yong.

"Kelelahan ini pasti akan dibawa sampai pertandingan lawan Garudayaksa nanti. Ya, itu yang sangat disayangkan,” lanjut Shin Tae-yong.

2. Yoshino Masih Cedera

Shin Tae-yong juga membagikan kondisi terkini sang pemain asal Jepang, Kyohei Yoshino. Pemain asal Jepang itu butuh waktu pemulihan sebelum kembali merumput.