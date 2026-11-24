Imbas Kericuhan, PSS Sleman Dijatuhi Denda Rp190 Juta dan Hukuman Tanpa Penonton hingga Akhir Musim

Imbas Kericuhan, PSS Sleman Dijatuhi Denda Rp190 Juta dan Hukuman Tanpa Penonton hingga Akhir Musim. (Foto: Instagram/pssleman)

SLEMAN – Hukuman berat resmi dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI kepada PSS Sleman berupa tiga paket sanksi akibat insiden kericuhan suporter pada laga kandang melawan Arema FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat 20 November 2026. Selain kewajiban membayar total denda sebesar Rp190 juta, skuad berjuluk Super Elja tersebut juga dilarang menggelar pertandingan kandang dengan dihadiri penonton hingga kompetisi musim ini berakhir.

Berdasarkan ringkasan keputusan sidang Komdis PSSI tertanggal 22 November 2026, hukuman tersebut diberikan atas sejumlah pelanggaran yang melibatkan suporter PSS. Sanksi juga mencakup larangan kehadiran suporter tim tamu di seluruh kompetisi resmi PSSI hingga akhir musim 2026-2027.

Keputusan tersebut tertuang dalam Nomor 063/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026. Komdis PSSI menjatuhkan hukuman setelah terjadi sejumlah insiden seusai pertandingan melawan Arema FC.

1. Rincian Tiga Surat Keputusan Komdis PSSI

Dalam laporan Komdis, sejumlah suporter masuk ke lapangan untuk mengejar pemain PSS. Selain itu, terjadi pembakaran jaring gawang di sisi selatan stadion serta penganiayaan terhadap manajemen PSS dan suporter Arema FC.

Atas pelanggaran tersebut, PSS dijatuhi denda Rp100 juta. Keputusan ini masih dapat diajukan banding sesuai Pasal 117 Kode Disiplin PSSI.

PSS Sleman vs Arema FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Sebelumnya, PSS juga menerima sanksi berdasarkan keputusan Nomor 062/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026. Klub berjuluk Super Elja itu didenda Rp50 juta akibat tindakan suporter di Tribun Barat yang melemparkan air minum kemasan dalam jumlah banyak ke arah lapangan.

Aksi pelemparan tersebut terjadi saat jeda babak pertama dan setelah pertandingan berakhir. Komdis turut memberikan peringatan kepada PSS agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sementara itu, sanksi ketiga tertuang dalam keputusan Nomor 064/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026. PSS kembali dijatuhi denda Rp40 juta atas insiden pembakaran jaring gawang di sisi selatan stadion dan penganiayaan, tetapi hukuman tersebut tidak dapat diajukan banding.