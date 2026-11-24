Luka Menalo Ungkap Rahasia Duet Maut dengan Mariano Peralta di Persib Bandung

BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, menikmati duetnya dengan Mariano Peralta. Ia senang bermain dengan Peralta dan menyebutnya sebagai pemain hebat.

1. Duet Menalo-Peralta

Menalo dan Peralta bahu-membahu untuk membawa Persib Bandung meraih kemenangan comeback 2-1 atas Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026-2027.

Masuk bersamaan sebagai pemain pengganti menit 62, keduanya langsung mengubah permainan lewat kombinasi gol dan assist yang membalikkan keadaan untuk Maung Bandung.

Menalo mengaku sangat menikmati perannya ketika berduet dengan Peralta di lini depan. Menurutnya, saling pengertian yang mulai terbangun di antara dirinya, Peralta, maupun Balsa Sekulic membuat alur serangan Pangeran Biru berjalan jauh lebih cair dan mematikan.

"Ya, tentu saja, Mariano adalah pemain hebat dan saya senang bermain dengannya. Saya memahami dia, dia memahami saya dan dengan Balsa (Sekulic) juga. Jauh lebih mudah ketika kamu mengenal seseorang," ujar Luka Menalo, dikutip dari laman iLeague, Selasa (24/11/2026).

Luka Menalo dan Mariano Peralta (Instagram/@persib)

Pemain berkebangsaan Bosnia Herzegovina tersebut mengenang fase awal kedatangannya di Bandung yang sempat diwarnai tantangan adaptasi. Sebagai pemain baru yang belum pernah menyaksikan maupun bermain bersama rekan-rekan setimnya, Menalo mengakui bahwa chemistry tim kini telah berkembang pesat seiring berjalannya kompetisi.

"Awalnya saya tidak mengenal siapa pun, kami satu sama lain tidak punya kekompakan tim, kamu tahu. Kami tidak saling mengenal, kami tidak bermain. Saya tidak pernah melihat mereka bermain seumur hidup, tapi sekarang setelah banyak pertandingan ini menjadi jauh, jauh lebih mudah dan saya pikir ini akan menjadi semakin baik," ungkapnya optimistis.