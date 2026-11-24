Pulih dari Cedera, Beckham Putra Lega Kembali Dapat Kesempatan Main di Persib Bandung

Beckham Putra lega kembali dapat kesempatan main di Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

BECKHAM Putra merasa lega setelah kembali diturunkan oleh pelatih Igor Tolic saat Persib Bandung menghadapi Bali United di Super League 2026-2027. Apalagi, ia juga baru sembuh dari cedera.

Laga Persib Bandung vs Bali United itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 November 2026 malam WIB. Beckham masuk dari bangku cadangan di menit ke-77 untuk menggantikan Thom Haye.

1. Kembali Bermain

Beckham bersyukur kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama Persib. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh rekan setimnya dalam pertandingan sehingga dapat meraih hasil maksimal.

"Semoga saya bisa terus meningkatkan kemampuan,” kata Beckham, dilansir dari laman resmi Persib, Selasa (24/11/2026).

“Setelah cedera, saya bisa kembali bermain dan berusaha memberikan yang terbaik," sambung pemain kelahiran Bandung itu.