Jose Mourinho Pelan-Pelan Bawa Real Madrid Dekati Barcelona di Liga Spanyol, Begini Respons Hansi Flick

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan dirinya tidak memusingkan perkembangan performa rival abadinya, Real Madrid, di bawah arahan Jose Mourinho. Pernyataan tegas itu disampaikan juru taktik asal Jerman tersebut dalam konferensi pers pra-pertandingan kontra Villarreal, Sabtu 21 November 2026, beberapa jam sebelum Los Blancos sempat menyamai perolehan poin Blaugrana.

Saat sesi jumpa pers digelar, Barcelona masih unggul tiga angka di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2026-2027. Ketika ditanya mengenai pesatnya peningkatan permainan Real Madrid bersama Mourinho, Flick memilih mengabaikan laju tim ibu kota tersebut.

1. Fokus ke Performa Sendiri

"Saya tidak peduli dengan Real Madrid. Apa yang mereka lakukan bukanlah urusan saya," ujar Flick, seperti dilansir media Brasil, Trivela, Selasa (24/11/2026).

Flick menambahkan bahwa prioritas utamanya adalah menjaga konsistensi timnya sendiri ketimbang memantau hasil tim pesaing.

"Kami unggul tiga poin dari mereka dan kami ingin mempertahankan posisi itu. Itulah yang penting bagi kami, bukan apa yang dilakukan Real Madrid atau seberapa bagus mereka bermain," tambahnya.

Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

Meski enggan membahas Madrid lebih jauh, mantan pelatih Bayern Munich itu mengakui tingkat persaingan di kompetisi kasta tertinggi Spanyol musim ini semakin merata. Menurutnya, sejumlah klub lain juga tampil impresif dan siap mengganggu dominasi dua raksasa Spanyol.

"Ada juga Atletico Madrid dan Real Betis, yang menjalani musim yang fantastis. La Liga sangat kuat, itulah kenyataannya," sambung Flick.