Penyebab Jose Mourinho Pilih Tinggalkan Real Madrid pada 2013

Jose Mourinho buka suara soal keputusannya meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2013 (Foto: Real Madrid)

JOSE Mourinho buka suara soal keputusannya meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2013. Ketika itu, banyak yang menduga ada pemberontakan dari ruang ganti yang dipimpin sejumlah pemain.

Seperti diketahui, Mourinho kembali ditunjuk sebagai pelatih Madrid pada musim panas 2026. Ia pulang ke Stadion Bernabeu setelah sempat pergi 13 tahun lalu.

1. Konflik di Ruang Ganti?

Saat itu, muncul dugaan Mourinho pergi dari Madrid karena ada konflik di ruang ganti dengan sejumlah pemain senior, termasuk Iker Casillas. Padahal, kiprahnya bersama Los Blancos tidak buruk-buruk amat.

Pada periode pertamanya, Mourinho sukses mempersembahkan satu trofi Liga Spanyol 2011-2012, Copa del Rey 2010-2011, dan Piala Super Spanyol 2012-2013. Ia juga mencatatkan 127 kemenangan, 28 imbang, dan 23 kali kalah, dalam 178 laga di semua kompetisi.

2. Penyebab Jose Mourinho Pergi

Lantas, apa sesungguhnya penyebab Mourinho pergi dari Madrid 13 tahun silam? Menurut pengakuan The Special One, semua dilakukan karena cinta.

“Real Madrid adalah tim yang hebat terutama karena semua yang telah mereka menangi, juga karena prinsip dan pendekatannya pada olahraga serta masyarakat,” kata Mourinho, dinukil dari Marca, Kamis (19/11/2026).