Goda Real Madrid, AC Milan Siapkan Dana Rp1 Triliun untuk Boyong Endrick

AC Milan dilaporkan tengah menyusun skema transfer ambisius guna memboyong penyerang muda Real Madrid, Endrick, pada bursa transfer Januari 2027 mendatang. Untuk meluluhkan hati raksasa Spanyol tersebut, Rossoneri bersiap menyertakan klausul pembelian kembali (buy-back) agar Madrid tetap memiliki kendali atas masa depan jangka panjang sang pemain.

Sebelumnya, Milan sempat menjajaki opsi peminjaman jangka pendek bagi striker berusia 20 tahun asal Brasil itu. Endrick sendiri tercatat kesulitan menembus skuad utama Real Madrid di bawah arahan pelatih Jose Mourinho musim ini dengan baru mengemas satu gol dan satu assist dari 141 menit bermain, padahal ia sempat tampil gemilang saat dipinjamkan ke Lyon pada musim 2025-2026 lewat catatan delapan gol dan tujuh assist dalam 21 laga.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Milan kini mempertimbangkan skema peminjaman awal dengan opsi atau kewajiban pembelian permanen senilai 60 juta euro (Rp1,02 triliun) ditambah bonus, dari total anggaran transfer Januari mereka yang mencapai 70 juta euro (Rp1,19 triliun). Kesepakatan ini turut menyertakan klausul buy-back sebesar 80 juta euro (Rp1,36 triliun) bagi Madrid, meniru skema transfer Nico Paz ke Como.

1. Faktor Kaka dan Dukungan Penuh Ronaldinho

Selain tawaran finansial, Milan juga mengandalkan kedekatan emosional dan relasi agensi untuk memenangkan perburuan tanda tangan Endrick dari kejaran AS Roma asuhan Gian Piero Gasperini. Pemilik Milan, Gerry Cardinale, diketahui menjalin hubungan baik dengan Roc Nation selaku agensi sang pemain, dan klub bahkan mempertimbangkan melibatkan legenda Brasil, Kaka, untuk membujuk Endrick merapat ke San Siro.

Pemain Real Madrid, Endrick. (Foto: Instagram/endrick)

Dukungan moral juga datang dari mantan bintang Milan lainnya, Ronaldinho, yang meyakini juniornya tersebut memiliki kapasitas mumpuni untuk langsung beradaptasi dan bersinar di kompetisi Serie A. Pemenang Ballon d'Or 2005 itu menilai pengalaman bermain di berbagai liga top membuat Endrick siap menghadapi tantangan di Italia.

"Dia adalah pemain yang bisa bermain di mana saja di dunia. Dia pernah bermain di berbagai liga berbeda dan tampil baik, di Prancis, Brasil, serta Spanyol. Dia masih sangat muda dan tentu bisa bermain dengan baik," ujar Ronaldinho kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip Senin (16/11/2026).