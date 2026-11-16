Kata-Kata Ronaldinho Usai Comeback Bareng Ravenna FC hingga Hampir Bikin Assist!

Simak kata-kata Ronaldinho usai comeback bareng Ravenna FC di kasta ketiga Liga Italia 2026-2027 (Foto: Instagram/@ravennafootballclub)

RONALDINHO comeback ke lapangan hijau dengan membela Ravenna FC di laga Serie C 2026-2027 atau kasta ketiga Liga Italia saat menghadapi Forli, Senin (16/11/2026) dini hari WIB. Kehebatannya belum habis, bahkan nyaris bikin assist.

Seperti diketahui, Ronaldinho memutuskan kembali merumput di usia 46 tahun. Ia bergabung dengan Ravenna FC sejak musim panas 2026. Tapi, ketika itu, tidak ada yang tahu pasti apa perannya di sana.

1. Ravenna FC vs Forli

Ternyata, Ronaldinho benar-benar kembali sebagai pemain profesional. Ia turun dalam pertandingan antara Ravenna FC vs Forli yang berlangsung di Stadion Comunale Bruno Benelli, Ravenna, Italia.

Dalam laga itu, Ronaldinho turun sebagai sayap serang kiri, lengkap dengan kostum bernomor punggung 10. Seperti sudah diprediksi, pemain berpaspor Brasil itu hanya merumput selama 45 menit.

Ronaldinho langsung diganti begitu babak kedua dimulai oleh pelatih Andrea Mandorlini. Walau singkat, ia sempat terlibat dalam penciptaan gol Giulio Donati di menit ke-36 yang membuka skor.

Operan dari Ronaldinho diteruskan Lorenzo Lonardi yang kemudian mengoper ke Donati untuk dikonversi menjadi gol. Alhasil, eks Barcelona itu tercatat melepaskan umpan kunci.