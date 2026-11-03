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Jay Idzes Comeback Turun 90 Menit, Sassuolo Dipermalukan Fiorentina 2-4 di Liga Italia 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |05:47 WIB
Jay Idzes Comeback Turun 90 Menit, Sassuolo Dipermalukan Fiorentina 2-4 di Liga Italia 2026-2027!
Jay Idzes turun di laga Sassuolo vs Fiorentina. (Foto: X/@SassuoloUS)
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SETELAH absen membela Sassuolo dalam lima pertandingan terakhir karena cedera, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes melakukan comeback. Ia dipercaya turun sebagai starter saat Sassuolo menjamu Fiorentina di lanjutan pekan ke-10 Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung di Mapei Stadium, Selasa (3/11/2026) dini hari WIB.

Kehadiran Jay Idzes meningkatkan kepercayaan diri fans Sassuolo, mengingat performa sang tim terjun bebas setelah bek 26 tahun itu mengalami cedera. Terakhir kali Jay Idzes bermain saat Sassuolo menang 3-2 atas Juventus di lanjutan pekan keempat Liga Italia 2026-2027 pada 14 September 2026.

Jay Idzes starter di laga Sassuolo vs Fiorentina. (Foto: X/@SassuoloUS)
Jay Idzes starter di laga Sassuolo vs Fiorentina. (Foto: X/@SassuoloUS)

Setelah itu, Jay Idzes absen. Hasilnya, Neroverdi -julukan Sassuolo- mendapatkan satu imbang dan empat kalah dalam lima pertandingan Liga Italia 2026-2027 tanpa Jay Idzes.

1. Hasil Sassuolo vs Fiorentina

Lantas, apa hasil yang didapat Sassuolo setelah Jay Idzes comeback? Skuad asuhan Alberto Aquilani sempat unggul 1-0 lewat gol Lauriente pada menit 25. Ketika pertandingan diprediksi berakhir 1-0 untuk keunggulan Sassuolo, La Viola -julukan Fiorentina- mencetak gol penyama kedudukan di ujung babak pertama.

Pellegrino mencetak gol Fiorentina pada menit 45+2, sehingga skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua atau tepatnya di menit 50, Fiorentina malah berbalik unggul 2-1 lewat gol Njie.

Sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat Lauriente (65’), Sassuolo harus rela takluk 2-4 dari Fiorentina. Gol-gol kemenangan Fiorentina dicetak Mastantuono (79’) dan Valdepenas (90+3’).

 

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