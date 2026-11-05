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Profil Gakuto Notsuda, Mantan Pemain Timnas Jepang Andalan Persib Bandung

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |03:05 WIB
Profil Gakuto Notsuda, Mantan Pemain Timnas Jepang Andalan Persib Bandung
Gakuto Notsuda muncul sebagai pemain andalan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@ngologakuto_7)
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PROFIL Gakuto Notsuda, mantan pemain Timnas Jepang yang muncul sebagai pemain andalan Persib Bandung kembali menyita perhatian setelah sang gelandang pulih dari cedera betis. Lantas, siapa sebenarnya Gakuto Notsuda dan bagaimana perjalanan kariernya hingga berseragam Maung Bandung?

1. Profil Gakuto Notsuda

Gakuto Notsuda lahir di Hiroshima, Jepang, pada 6 Juni 1994. Ia memiliki tinggi badan 177 cm dengan berat 72 kg dan berkaki dominan kiri. Posisi utamanya adalah gelandang tengah, tetapi ia juga mampu bermain sebagai gelandang serang maupun gelandang bertahan.

Gakuto Notsuda saat diumumkan sebagai pemain anyar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Gakuto Notsuda saat diumumkan sebagai pemain anyar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Ia dikenal sebagai gelandang yang disiplin dan memiliki visi bermain tajam. Sebelum menjadi pemain profesional, ia menimba ilmu di akademi Seagull Hiroshima.

2. Perjalanan Karier Gakuto Notsuda

Berdasarkan data Transfermarkt, karier profesional Gakotu Notsuda dimulai di Sanfrecce Hiroshima, klub yang ia bela pada 2012 hingga 2024. Di J1 League, ia mencatat 156 penampilan dan 13 gol. Bersama Sanfrecce, ia meraih tiga gelar J1 League (2012, 2013, dan 2015), Japanese Super Cup 2014, serta J.League Cup 2022.

Di sela perjalanannya bersama Sanfrecce Hiroshima, Notsuda beberapa kali dipinjamkan. Ia memperkuat Albirex Niigata pada 2016, Shimizu S-Pulse pada 2017, Vegalta Sendai pada 2017 hingga 2018, dan Ventforet Kofu pada 2021.

Di level internasional, Notsuda pernah satu kali membela Timnas Jepang senior pada 2022. Ia juga tercatat sebagai bagian dari skuad Timnas Jepang U-23. Pada tahun yang sama, Notsuda ikut membawa Jepang menjuarai EAFF E-1 Football Championship 2022.

 

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