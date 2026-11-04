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Klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar FC Seoul vs The Cong-Viettel: Persib Bandung Lolos 16 Besar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |19:06 WIB
Klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar FC Seoul vs The Cong-Viettel: Persib Bandung Lolos 16 Besar
Simak klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 kelar FC Seoul vs The Cong-Viettel (Foto: AFC)
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KLASEMEN Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 kelar laga FC Seoul vs The Cong-Viettel sudah diketahui. Persib Bandung untuk sementara masih memimpin di puncak bahkan sudah lolos ke 16 besar!

Matchday 4 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 rampung digelar, Rabu (4/11/2026) malam WIB. Perubahan di papan klasemen pun terjadi utamnya kelar FC Seoul menang 3-0 atas Cong-Viettel.

FC Seoul vs The Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
FC Seoul vs The Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Laga tersebut digelar di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu (4/11/2026) malam WIB. Dua gol FC Seoul disarangkan oleh Moon Seon-min (68’), Anderson Oliveira (79’), dan bunuh diri Lucas Alves (90’).

1. Persib Bandung Lolos 16 Besar

Hasil itu mengerek posisi FC Seoul ke urutan dua klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Mereka mengoleksi enam poin hasil dari dua kemenangan dalam empat laga.

Kemenangan FC Seoul itu sekaligus memastikan kelolosan Persib ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Pangeran Biru berhasil menghancurkan Melbourne Victory 2-1 pada sore hari.

Persib tertinggal duluan gara-gara gol bunuh diri Julio Cesar (75’). Sementara, dua gol tim tamu dihasilkan Luka Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’). Tiga poin dikantongi dari Stadion Rectangular, Melbourne, Australia!

 

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