Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027, Fitrah Maulana Justru Menangis

MELBOURNE – Pemandangan kontras menyelimuti momen usai peluit panjang dibunyikan pada laga antara Melbourne Victory vs Persib Bandung. Di saat rekan-rekannya merayakan kelolosan ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027, sang kiper muda, Fitrah Maulana, justru terlihat menangis terharu sekaligus emosional.

Pertandingan matchday keempat Grup E yang berlangsung di AAMI Park, Melbourne, pada Rabu (4/11/2026) sore WIB tersebut berakhir manis bagi Persib. Pasukan Igor Tolic sukses mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas tuan rumah.

Hasil ini mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen Grup E dengan raihan 12 poin sempurna. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengunci posisi dua besar dan melenggang ke babak 16 besar, meski fase grup masih menyisakan dua pertandingan lagi.

Namun, drama di balik kemenangan tersebut sempat menghadirkan kecemasan tersendiri bagi kubu Pangeran Biru, khususnya bagi Fitrah Maulana yang berada di bawah mistar gawang.

1. Blunder Fatal

Laga sejatinya berjalan nyaman bagi Persib saat kedudukan masih imbang tanpa gol. Skor 0-0 sudah cukup untuk membawa mereka melaju ke fase gugur. Memasuki pertengahan babak kedua, tuan rumah mulai meningkatkan intesitas tekanan hingga petaka datang pada menit ke-71.

Susunan pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Fitrah melakukan kesalahan saat berupaya menangkap bola keluar dari areanya. Bola hasil sepakan pemain Melbourne Victory justru mengenai bek Persib, Julio Cesar, yang berujung pada gol bunuh diri dan membuat Persib tertinggal 0-1.

Perasaan bersalah tampak menghantui Fitrah, mengingat ia dipercaya mengawal gawang Persib setelah kiper utama Teja Paku Alam mengalami cedera. Kendati Teja dilaporkan sudah pulih, Igor Tolic tetap memberikan kepercayaannya kepada Fitrah di beberapa laga Super League dan kompetisi Asia.