Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027, Makan Konate: Edankeun, Harumkan Nama Indonesia!

MANTAN gelandang Persib Bandung, Makan Konate, ikut bangga mantan timnya lolos babak 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Makan Konate senang melihat Persib Bandung turut mengharumkan sepakbola Indonesia di kancah Asia.

Persib Bandung melangkah ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027.. Kepastian itu didapat setelah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengalahkan Melbourne Victory (2-1) di laga keempat Grup E.

Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: AFC)

Kemenangan itu membuat Persib Bandung semakin kukuh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi 12 poin. Makan Konate sendiri memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Persib dan para pendukungnya, Bobotoh.

1. Rindu dan Simpan Rasa Hormat untuk Persib Bandung

Perasaan tersebut kembali terlihat ketika dirinya bertemu dengan suporter Maung Bandung saat menjalani pertandingan domestik di Stadion Si Jalak Harupat. Pemain yang pernah membawa Persib menjuarai Indonesia Super League (ISL) 2014 itu mengaku selalu menyimpan rasa rindu dan hormat kepada mantan timnya.

Melihat Persib Banudng kini terus berkembang, Konate turut bangga. Terlebih, Persib Bandung tidak hanya 'mengaum' di kancah sepakbola nasional, tetapi juga internasional.

"Selamat untuk Persib Bandung melaju ke babak 16 besar. Saya berdoa terus melaju, terus berdoa, dan buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung Asia. Edankeun, terus Persib, harumkan nama Indonesia. Ayo, Persib Bandung!" kata Makan Konate, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (4/11/2026).