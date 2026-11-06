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Sandy Walsh dan Mathew Baker Tukar Jersey Kelar Laga Melbourne Victory vs Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |04:05 WIB
Sandy Walsh dan Mathew Baker Tukar Jersey Kelar Laga Melbourne Victory vs Persib Bandung
Sandy Walsh (kiri) dan Mathew Baker bertukar jersey kelar laga Melbourne Victory vs Persib Bandung. (Foto: X/@TimnasXtra)
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DUA pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Mathew Baker bertukar jersey kelar laga Melbourne Victory vs Persib Bandung di matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di AAMI Park, Melbourne, Australia pada Rabu 4 November 2026 sore WIB.

Dalam unggahan akun @aleaguemen, terlihat kedua pemain saling bertukar jersey kelar laga. Sandy Walsh memberikan jersey Persib Bandung kepada Mathew Baker. Sementara itu, Mathew Baker memberikan jersey sang klub, Melbourne City FC, kepada Sandy Walsh.

Sandy Walsh dan Mathew Baker bertukar jersey kelar laga. (Foto: X/@aleaguemen)
Sandy Walsh dan Mathew Baker bertukar jersey kelar laga. (Foto: X/@aleaguemen)

Sandy Walsh dan Mathew Baker sempat membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Mathew Baker bermain 10 menit saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman. Sementara itu, Sandy Walsh mentas 23 menit ketika skuad Garuda menumbangkan Mozambik 1-0.

1. Mathew Baker Dukung Persib Bandung

Mathew Baker yang bermain untuk Melbourne City FC, menyaksikan langsung laga Melbourne Victory vs Persib Bandung di AAMI Park. Ia menjadi satu dari 3.000 penonton yang terpantau hadir di AAMI Park.

Dukungan Mathew Baker berakhir manis. Persib Bandung menang 2-1 atas Melbourne Victory lewat gol-gol Luka Menalo pada menit 85 dan Balsa Sekulic (90’).

2. Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027

Berkat kemenangan 2-1 atas Melbourne Victory, Persib Bandung dipastikan lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Luar biasanya, Persib Bandung memenangkan empat laga awal Grup E!

 

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