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Persib Bandung Sikat Melbourne Victory 2-1, Luka Menalo Bangga Bantu Ukir Sejarah di Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |23:22 WIB
Persib Bandung Sikat Melbourne Victory 2-1, Luka Menalo Bangga Bantu Ukir Sejarah di Australia
Luka Menalo bangga bisa membantu Persib Bandung mengukir sejarah saat menghadapi Melbourne Victory (Foto: Persib Bandung)
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MELBOURNE – Winger Persib Bandung, Luka Menalo, mengaku bangga dengan terciptanya sejarah usai mengalahkan Melbourne Victory 2-1 di AFC Champions League 2 2026-2027. Sebab, kemenangan itu sekaligus membawa mereka ke babak 16 besar!

Duel Melbourne Victory vs Persib Bandung itu merupakan matchday 4 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Rectangular, Melbourne, Australia, Rabu (4/11/2026) sore WIB.

Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tuan rumah unggul duluan lewat gol bunuh diri Julio Cesar (75’). Tapi, Persib bisa membalikkan keadaan lewat gol Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’).

1. Bahagia

Menalo mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Terlebih, Persib harus bekerja keras untuk membalikkan keadaan setelah lebih dulu tertinggal akibat gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71.

"Kami sangat bangga dan bahagia karena bisa menjadi tim Indonesia pertama yang menang di Australia," kata Menalo dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (4/11/2026).

Penyerang asal Kroasia itu juga menjelaskan faktor yang membuat Persib mampu membalikkan keadaan. Menurutnya, perubahan strategi yang dilakukan tim pelatih serta kontribusi pemain pengganti memberikan pengaruh besar terhadap jalannya pertandingan.

Menalo menjadi salah satu pemain yang memberikan dampak positif setelah masuk menggantikan Uilliam Barros pada menit ke-74. Hanya berselang 11 menit, ia berhasil memanfaatkan bola liar di kotak penalti Melbourne Victory untuk mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 pada menit 85.

 

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