Igor Tolic Terpukau Lihat Mentalitas Persib Bandung Usai Menang Comeback atas Melbourne Victory 2-1

MELBOURNE – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, terpukau dengan mentalitas anak asuhnya usai menang 2-1 atas Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027. Menurutnya, hal itu jadi kunci kemenangan di luar perubahan taktik pada babak kedua.

Duel Melbourne Victory vs Persib Bandung itu merupakan matchday 4 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Rectangular, Melbourne, Australia, Rabu (4/11/2026) sore WIB.

Tuan rumah unggul duluan lewat gol bunuh diri Julio Cesar (75’). Tapi, Persib bisa membalikkan keadaan lewat gol Luka Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’).

1. Garuk-Garuk Kepala

Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tolic mengakui Melbourne Victory membuatnya garuk-garuk kepala. Akan tetapi, ia lebih terpukau dengan mentalitas para pemain yang tidak mudah menyerah.

"Pertandingan berjalan 50-50. Kami sempat berada dalam tekanan dan tertinggal lebih dulu setelah kebobolan gol. Namun, reaksi para pemain luar biasa," kata Tolic dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (4/11/2026).

2. Perubahan Taktik

Juru taktik asal Kroasia itu menambahkan, perubahan taktik juga menjadi faktor tersendiri dalam kemenangan dramatis ini. Ia bangga karena timnya mampu menerapkan penyesuaian strategi dengan baik.

"Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar, dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," tutur Tolic.