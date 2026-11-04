Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Igor Tolic Terpukau Lihat Mentalitas Persib Bandung Usai Menang Comeback atas Melbourne Victory 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |22:22 WIB
Igor Tolic Terpukau Lihat Mentalitas Persib Bandung Usai Menang <i>Comeback</i> atas Melbourne Victory 2-1
Igor Tolic terpukau dengan mentalitas pasukannya usai Persib Bandung menang comeback 2-1 atas Melbourne Victory (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

MELBOURNE – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, terpukau dengan mentalitas anak asuhnya usai menang 2-1 atas Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027. Menurutnya, hal itu jadi kunci kemenangan di luar perubahan taktik pada babak kedua.

Duel Melbourne Victory vs Persib Bandung itu merupakan matchday 4 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Rectangular, Melbourne, Australia, Rabu (4/11/2026) sore WIB.

Tuan rumah unggul duluan lewat gol bunuh diri Julio Cesar (75’). Tapi, Persib bisa membalikkan keadaan lewat gol Luka Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’).

1. Garuk-Garuk Kepala

Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tolic mengakui Melbourne Victory membuatnya garuk-garuk kepala. Akan tetapi, ia lebih terpukau dengan mentalitas para pemain yang tidak mudah menyerah.

"Pertandingan berjalan 50-50. Kami sempat berada dalam tekanan dan tertinggal lebih dulu setelah kebobolan gol. Namun, reaksi para pemain luar biasa," kata Tolic dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (4/11/2026).

2. Perubahan Taktik

Juru taktik asal Kroasia itu menambahkan, perubahan taktik juga menjadi faktor tersendiri dalam kemenangan dramatis ini. Ia bangga karena timnya mampu menerapkan penyesuaian strategi dengan baik.

"Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar, dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," tutur Tolic.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/261/3252129/berikut_lima_pemain_persib_bandung_yang_tampil_menggila_saat_membungkam_melbourne_victory_2_1-6Oxw_large.jpg
5 Pemain Persib Bandung yang Tampil Menggila saat Bungkam Melbourne Victory 2-1, Nomor 1 Pahlawan Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/261/3252104/simak_klasemen_grup_e_afc_champions_league_2_2026_2027_kelar_fc_seoul_vs_the_cong_viettel-tk10_large.jpg
Klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar FC Seoul vs The Cong-Viettel: Persib Bandung Lolos 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/261/3252087/fitrah_maulana-HyZA_large.jpg
Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027, Fitrah Maulana Justru Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/261/3252076/segini_hadiah_uang_fantastis_persib_bandung_usai_menang_comeback_2_1_atas_melbourne_victory-jSMZ_large.jpg
Segini Hadiah Uang Fantastis Persib Bandung Usai Menang Comeback 2-1 atas Melbourne Victory
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/11/04/51/1768293/20-tahun-pensiun-dari-wwe-begini-penampilan-terbaru-pegulat-cantik-stacy-keibler-mow.webp
20 Tahun Pensiun dari WWE, Begini Penampilan Terbaru Pegulat Cantik Stacy Keibler
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/11/04/turnamen_biliar_mnc_group_kategori_ganda_memasuki.jpg
Semifinal Turnamen Biliar MNC Group Memanas! MNC Bank Kirim 2 Wakil, Siapa ke Final?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement