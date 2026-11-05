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Persib Bandung Diguyur Rp1,4 Miliar Usai Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |15:01 WIB
Persib Bandung Diguyur Rp1,4 Miliar Usai Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung kembali mendapat hadiah uang fantastis usai memastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: Instagram/@persib)
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PERSIB Bandung kembali mendapat hadiah uang fantastis usai memastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Kantong Maung Bandung dipastikan semakin tebal!

Juara Super League 2025-2026 itu memastikan diri lolos usai menang 2-1 atas Melbourne Victory di matchday 4 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga tersebut digelar di Stadion Rectangular, Melbourne, Australia, Rabu 4 November 2026 sore WIB.

Susunan pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Susunan pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tuan rumah unggul duluan lewat gol bunuh diri Julio Cesar (75’). Tapi, Persib bisa membalikkan keadaan lewat gol Luka Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’).

1. Dapat USD80 Ribu

Kemenangan itu menambah raihan poin Persib menjadi 12. Mereka dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 sebagai perwakilan Grup E karena masih sempurna dari empat laga.

Selain meraih tiket ke 16 besar, Persib juga dipastikan mendapat hadiah uang dari AFC. Menurut aturan, kesebelasan yang lolos dari fase grup akan mendapat USD80 ribu (setara Rp1,4 miliar)!

Tambahan hadiah uang itu membuat kantong Persib makin tebal. Sebelumnya, mereka juga mendapat bonus performa serta uang partisipasi dari AFC.

 

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