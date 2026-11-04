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Segini Hadiah Uang Fantastis Persib Bandung Usai Menang Comeback 2-1 atas Melbourne Victory

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |17:25 WIB
Segini Hadiah Uang Fantastis Persib Bandung Usai Menang <i>Comeback</i> 2-1 atas Melbourne Victory
Segini hadiah uang fantastis Persib Bandung usai menang comeback 2-1 atas Melbourne Victory (Foto: AFC)
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MELBOURNE – Segini hadiah uang fantastis Persib Bandung usai menang comeback 2-1 atas Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027. Nominalnya cukup bikin ngiler.

1. Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027

Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Duel Melbourne Victory vs Persib Bandung itu merupakan matchday 4 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Rectangular, Melbourne, Australia, Rabu (4/11/2026) pukul 14.45 WIB.

Tuan rumah unggul duluan lewat gol bunuh diri Julio Cesar (75’). Tapi, Persib bisa membalikkan keadaan lewat gol Luka Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’).

Kemenangan itu memastikan Persib lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Maung Bandung juga masih sempurna dengan menyapu bersih 12 poin dari empat laga.

2. Hadiah Uang Persib Bandung

Lantas, berapa hadiah uang Persib Bandung usai menang atas Melbourne Victory? Menurut manual AFC, setiap kemenangan di fase grup akan dihargai USD50 ribu (setara Rp906 juta).

Karena sudah meraih empat kemenangan, Persib total mengantongi USD200 ribu (setara Rp3,6 miliar)! Selain itu, mereka juga mendapatkan insentif awal berupa uang partisipasi.

 

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