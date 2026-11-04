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Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Melbourne Victory

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |17:07 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Melbourne Victory
Persib Bandung menang 2-1 atas Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)
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MELBOURNE Persib Bandung sukses mencatatkan kemenangan luar biasa saat melakoni laga tandang ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Bertanding di Stadion AAMI Park, Melbourne, pada Rabu (4/11/2026), sore WIB, skuad berjuluk Pangeran Biru menang secara fantastis lewat epic comeback 2-1 berkat gol Luka Menalo (85’) dan Balsa Sekulic (90’).

Kemenangan dramatis ini menyempurnakan perjalanan impresif pasukan Igor Tolic di panggung Asia. Tambahan tiga poin berharga dari Australia tersebut memastikan Persib mengunci tiket lolos ke babak 16 besar lebih awal.

Hingga laga keempat, Persib kukuh di puncak klasemen sementara Grup E dengan perolehan 12 poin sempurna. Raihan angka tersebut membuat posisi Persib tak mungkin lagi tergeser dari dua besar, syarat utama melenggang ke fase gugur, meski masih menyisakan dua pertandingan di fase grup.

Sejak awal, Persib sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Namun, pasukan Pangeran Biru membuktikan mentalitas juara mereka dengan menumbangkan klub peraih empat gelar Liga Australia di hadapan pendukung tuan rumah.

1. Perkembangan Ranking Liga Indonesia

Hasil positif yang diraih Persib tidak hanya berdampak besar bagi perjalanan klub, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap koefisien Liga Indonesia di peringkat Asia. Setiap kemenangan tim Indonesia di ajang internasional secara otomatis menambah poin kompetisi domestik.

Melbourne Victory vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Melbourne Victory vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Berkat kemenangan 2-1 di Melbourne, Liga Indonesia berhak mendapatkan tambahan 1.000 poin penuh. Suntikan angka ini mendorong total poin koefisien Liga Indonesia melesat dari 31.309 menjadi 32.309 angka.

Secara posisi, Indonesia masih tertahan di peringkat ke-16 Asia. Kendati demikian, tambahan 1.000 poin ini sangat berarti untuk memangkas jarak dari Vietnam yang menduduki peringkat ke-15 dengan koleksi 36.741 angka.

 

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