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Klasemen Sementara Grup E ACL 2 2026-2027 Usai Laga Melbourne Victory vs Persib : Maung Bandung Kokoh di Puncak!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:54 WIB
Klasemen Sementara Grup E ACL 2 2026-2027 Usai Laga Melbourne Victory vs Persib : Maung Bandung Kokoh di Puncak!
Klasemen Sementara Grup E ACL 2 2026-2027 Usai Laga Melbourne Victory vs Persib : Maung Bandung Kokoh di Puncak! (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Klasemen sementara Grup E ACL 2 2026-2027 tak berubah usai laga Melbourne Victory vs Persib Bandung. Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan 12 poin. 

Melbourne Victory menghadapi Persib Bandung pada matchday keempat AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Laga itu digelar di AAMI Park, Melbourne, Rabu (4/11/2026) sore. 

1. Persib Bungkam Melbourne Victory

Persib Bandung berhasil membungkam tuan rumah dengan skor 1-2! Tim asuhan Igor Tolic tertinggal lebih dulu setelah pemain Melbourne Victory berhasil memaksimalkan kesalahan kiper Persib Bandung, Fitrah Maulana. Fitra Maulana gagal menangkap dengan sempurna hingga bola berhasil dicuri pemain Melbourne Victory yang berujung gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71. 

Tertinggal, Igor Tolic langsung bereaksi. Ia langsung memasukkan Marc Klok dan Luka Menalo untuk menggantikan Adam Alis dan Uilliam. Tak lama kemudian Mariano Peralta masuk menggantikan Julio Cesar. 

Pada menit ke-84, Igor Tolic memasukkan Ragnar Oratmangoen untuk dapat menyamakan kedudukan. Terbukti pergantian pemain yang dilakukan pelatih asal Kroasia itu berjalan efektif. 

Ragnar Oratmangoen menjadi kreator gol kedua lewat serangan balik. Ia mengirim umpan silang ke Mariano Peralta, yang kemudian mengirim umpan lagi ke kota penalti. Hingga akhirnya Luka Menalo berhasil mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-85. 

Gol itu membangkitkan semangat Persib. Pada menit ke-90, Balsa Sekulic berhasil menjadi pahlawan. Ia berhasil mengeksekusi umpan tarik Mariano Peralta sehingga Persib balik unggul menjadi 1-2. 

2. Persib Kokoh di Puncak

Atas hasil ini, Persib kokoh di puncak klasemen sementara Grup E ACL 2 2026-2027 dengan 12 poin dari 4 laga alias menyapu bersih kemenangan. Sementara Melbourne Victory masih berada di urutan kedua dengan 4 poin. 

 

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