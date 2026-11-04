Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027: Skor Masih 0-0

MELBOURNE – Persib Bandung sementara berhasil menahan tuan rumah Melbourne Victory di babak pertama matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2026, pada Rabu (4/11/2026) sore WIB. Bermain di AAMI Park, Melbourne, Australia, skuad berjuluk Pangeran Biru itu tepatnya mampu menahan wakil tuan rumah dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Pada menit awal, Persib dan Melbourne Victory saling bertarung untuk mencetak gol perdana. Tekanan jelas ada di kubu tuan rumah, apalagi mengingat saat bermain di Bandung, Melbourne Victory kalah 0-2 dari Persib.

Sementara untuk Persib, klub asuhan Igor Tolic itu hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk bisa mengunci tiket ke babak 16 besar. Jadi, tidak heran di awal babak pertama ini Melbourne Victory tampak lebih ngotot untuk mencetak gol.

Hingga menit ke-30, Persib dan Melbourne saling jual-beli serangan. Bahkan Balsa Sekulic nyaris membobol gawang tim tuan rumah andai tendangannya tidak mengenai mistar gawang di menit ke-33.

Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)

Pada menit 36, Eliano dan Barros juga mengancam gawang Melbourne usai terjadi kemelut di kotak terlarang. Sayangnya, tendangan kedua pemain Persib itu selalu mampu diantisipasi oleh lini belakang Melbourne Victory.

Pada akhirnya, skor 0-0 tetap bertahan hingga babak pertama berakhir. Menarik menantikan apa yang dilakukan Igor Tolic di babak kedua nanti.