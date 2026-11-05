Shin Tae-yong Masih Terbaring di Rumah Sakit, Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya?

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, masih terbaring di rumah sakit. Shin Tae-yong membagikan kondisi terbarunya melalui postingan di Instagram pribadinya @Shintaeyong7777.

"Saya mengalami batuk dan hidung berair selama seminggu, jadi saya dirawat di rumah sakit. Hasil tes kembali dengan diagnosis flu tipe A. Saya dirawat di rumah sakit dan sekarang saya merasa jauh lebih baik," tulis Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong masih terbaring di rumah sakit. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

1. Absen Dampingi Persija Jakarta

Karena sakit, Shin Tae-yong absen saat Persija Jakarta bermain 1-1 dengan PSMS Medam di laga pembuka Grup A I.League Cup 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Selasa 3 November 2026 malam WIB.

Shin Tae-yong juga mengatakan dirinya perlu dirawat di rumah sakit agar kondisinya semakin membaik. Meski berada di rumah sakit, ia tetap memikirkan laga Persija melawan Persebaya Surabaya.

Pertemuan kedua tim tersaji dalam pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 7 November 2026 pukul 19.00 WIB. Shin Tae-yong mencoba menganalisis permainan Persebaya Surabaya, klub yang baru satu kali kalah di Super League 2026-2027.

"Saya menonton pertandingan berikutnya di rumah," tegas Shin Tae-yong.