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Piala Asia 2027 Diundur, Jadwal Super League 2026-2027 Akan Diubah

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |07:15 WIB
Piala Asia 2027 Diundur, Jadwal Super League 2026-2027 Akan Diubah
Ferry Paulus sebut Jadwal Super League 2026-2027 berubah efek penundaan Piala Asia 2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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DIREKTUR Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, menyebut bakal ada perubahan jadwal Super League musim ini usai Piala Asia 2027 resmi diundur. Ferry mengatakan, operator kompetisi akan melakukan penyesuaian agar musim berjalan lebih efisien.

Turnamen Piala Asia 2027 resmi diundur setelah adanya kecamuk di Timur Tengah. Arab Saudi selaku tuan rumah pun sedikit-banyak terdampak konflik tersebut.

Timnas Indonesia batal main di Piala Asia 2027 pada Januari-Februari 2027. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia batal main di Piala Asia 2027 pada Januari-Februari 2027. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akhirnya memutuskan bahwa Piala Asia 2027 yang semula digelar pada Januari-Februari 2027 diubah menjadi Desember 2027-Januari 2028. Keputusan ini berdampak pada sejumlah kompetisi klub domestik, termasuk Super League dan Championship.

1. Jadwal Baru Segera Diumumkan

Dengan adanya perubahan ini, Ferry Paulus mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian jadwal Super League. Laga-laga yang semula disesuaikan dengan jadwal Piala Asia kemungkinan besar akan diatur ulang.

"Ya buat liga tentunya kami akan berupaya untuk bisa memadatkan atau menarik

pertandingan-pertandingan yang kita extend ke bulan Februari dan seterusnya menjadi seperti apa yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, berakhirnya kompetisi di semua strata liga ini akan berakhir di bulan Mei," papar Ferry kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Kamis 5 November 2026.

"Di mana semula setelah adanya Piala Asia kemarin itu jadwalnya jadi mundur ke bulan

Juni. Jadi lebih ideal, lebih bagus. Rasanya sih kalau melihat tadi, ya akan akan kita apa, akan kita pepetkan, kita majukan ke bulan Januari dan seterusnya," tambahnya.

 

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