Kata-Kata Johnny Jansen Setelah Bali United Menang 6-1 atas Persiba Balikpapan di I.League Cup 2026-2027

BALI United meraih kemenangan telak 6-1 atas Persiba Balikpapan di laga pertama Grup J I.League Cup 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu 4 November 2026.

1. Apresiasi untuk Pemain Bali United

Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi apresiasi atas daya juang skuad asuhannya sepanjang laga. Berkat perjuangan para pemain, skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- meraih hasil maksimal.

Johnny Jansen pelan-pelan temukan permainan terbaik untuk Bali United. (Foto: X/BaliUnitedFC)

"Kemenangan yang bagus di mana kami bisa mengontrol pertandingan di babak pertama. Kemudian pada babak kedua kami sempat kehilangan fokus sebelum akhirnya kembali bekerja keras sesuai dengan rencana yang telah kami bangun," kata Johnny Jansen dalam konferensi pers kelar laga Bali United vs Persiba Balikpapan.

"Kami menguasai bola, bergerak di belakang lawan, mencetak banyak gol dan saya senang untuk kemenangan ini," lanjut juru taktik asal Belanda tersebut.

2. Ajang Unjuk Gigi Pemain

Bali United menjadikan I.League Cup 2026-2027 sebagai ajang memaksimalkan sejumlah personel yang belum tampil maksimal di Bali United 2026-2027. Contohnya Jens Raven yang baru tampil 81 menit di Super League 2026-2027, langsung mencetak dua gol di ajang I.League Cup 2026-2027.