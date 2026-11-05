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Luar Biasa! Ini Alasan Garudayaksa FC Optimistis Juara I.League Cup 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |00:05 WIB
Luar Biasa! Ini Alasan Garudayaksa FC Optimistis Juara I.League Cup 2026-2027
Garudayaksa FC bidik trofi I.League Cup 2026-2027. (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)
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GARUDAYAKSA FC memasang target tinggi saat tampil di kompetisi I.League Cup 2026-2027. Pembina Garudayaksa FC, Danang Wicaksana Sulistya, berharap timnya mampu meraih gelar juara seperti yang mereka lakukan di Liga 2 Indonesia musim lalu.

Danang memiliki alasan untuk optimistis dengan peluang Garudayaksa FC pada turnamen tersebut. Regulasi I.League Cup musim ini yang memperbolehkan penggunaan tiga pemain asing dinilai sesuai dengan komposisi skuad mereka ketika menjuarai Liga 2.

Pembina Garudayaksa FC Danang Wicaksana Sulistya ingin sang tim juara I.League Cup 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Pembina Garudayaksa FC Danang Wicaksana Sulistya ingin sang tim juara I.League Cup 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Dengan adanya League Cup ini, dengan materi yang disesuaikan di Liga 2, kalau disitu saya pengen jadi juara," kata Danang kepada awak media, termasuk Okezone di ASIOP Stadium, Jakarta pada Selasa 3 November 2026.

1. Garudayaksa FC Gabung Grup F

Pada kompetisi I.League Cup, Garudayaksa FC tergabung di Grup F Zona Barat 2 bersama PSS Sleman dan PSGC Ciamis. Mereka dijadwalkan memulai perjalanan dengan menjamu PSS di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 24 November 2026.

Danang menilai I.League Cup merupakan kompetisi yang penting bagi perkembangan sepakbola nasional. Kehadiran klub dari dua kasta berbeda, yakni kompetisi kasta pertama dan kedua, dinilai dapat menciptakan persaingan sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi peserta.

Ia juga menyambut positif kembalinya kompetisi piala liga sebagai bagian dari ekosistem sepak bola Indonesia. Menurutnya, turnamen serupa telah menjadi bagian dari penyelenggaraan kompetisi sepakbola di sejumlah negara lain.

“Kalau memang kita sudah berkompetisi, ya, dengan hasil semaksimal mungkin. Jangan dipandang sebelah mata. Artinya, kalau kita melihat kompetisi di negara lain, ada beberapa kompetisi yang diikuti klub dan seharusnya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” ujarnya.

 

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