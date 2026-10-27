Klub Hanya Bisa Daftarkan 3 Pemain Asing di League Cup 2026-2027, Ini Aturannya

Klub Hanya Bisa Daftarkan 3 Pemain Asing di League Cup 2026-2027, Ini Aturannya (Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA - I.League menjelaskan soal regulasi penggunaan pemain asing untuk kompetisi League Cup 2026-2027. Operator kompetisi sepak bola Indonesia tersebut menetapkan setiap klub hanya boleh mendaftarkan tiga pemain asing untuk dimainkan sepanjang turnamen, dengan kesempatan melakukan pergantian pada jendela transfer kedua.

1. Regulasi Pemain Asing

League Cup merupakan turnamen yang digelar sebagai pendamping kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 3 November 2026 hingga 19 Mei 2027.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menjelaskan pendaftaran pemain asing untuk League Cup dibagi menjadi dua periode. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh klub peserta, termasuk tim Super League yang memiliki banyak pemain asing dalam skuadnya.

"Saya pikir ini juga sudah disampaikan kepada semua klub bahwa mekanisme untuk pendaftaran pemain asing itu memang ada dua window nanti," ungkap Asep kepada awak media di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

"Jadi, berapa pun pemain asing yang dimiliki terutama tim Super League, ya, karena kan ada yang sampai 11 bahkan lebih atau di bawah itu, khusus untuk League Cup ini harus didaftarkan tiga pemain di window pertama," tuturnya.

Jendela transfer pertama untuk pendaftaran pemain asing akan dibuka hingga 2 November 2026, atau sehari sebelum pertandingan pembuka League Cup. Sementara itu, periode kedua dijadwalkan berlangsung pada 2-14 Januari 2027.

Direktur Kompetisi ILeague Asep Saputra (Cikal Bintang)

Asep menegaskan tiga pemain asing yang didaftarkan pada periode pertama menjadi pilihan klub untuk dimainkan selama kompetisi hingga jendela transfer kedua dibuka. Setelah memasuki periode tersebut, klub diperbolehkan melakukan pergantian pemain asing sesuai regulasi yang berlaku.

"Maka hanya tiga (pemain) itulah yang akan bisa dimainkan di sepanjang pertandingan, sampai nanti ada window kedua itu bisa diubah, dilakukan pergantian," tutur Asep.

I.League menegaskan klub tidak bisa mengganti pemain asing secara bebas dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, setiap tim harus menentukan tiga pemain asing yang didaftarkan sejak jendela transfer pertama.