Kick Off November 2026, League Cup Didorong sebagai Jalan Menuju Kompetisi Asia

I.League akan mengupayakan agar League Cup menjadi jalan klub Indonesia tampil di kompetisi Asia (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – I.League akan menggulirkan League Cup mulai November 2026. Kompetisi itu akan didorong sebagai jalan klub Indonesia menuju kompetisi Asia.

Kompetisi sepakbola Indonesia akan bertambah pada musim ini. Selain liga domestik setiap musimnya, I.League juga akan menggelar ajang pendamping bernama League Cup.

1. Diikuti 38 Klub

Menurut kabar yang beredar, ajang tersebut akan diikuti oleh 38 klub dari kompetisi kasta teratas yakni Super League dan kasta kedua yaitu Championship. League Cup akan dimulai dari fase grup yang digelar pada 3 November 2026 dan diakhiri partai final pada 19 Mei 2027.

Terkhusus babak final, akan dilakukan penyesuaian jadwal jika finalis berasal dari dua klub Indonesia yang bertanding di kompetisi Asia. Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memastikan League Cup sudah mendapatkan persetujuan dari semua klub.

"League Cup akan kick off di bulan November ya. Ini tadi sudah juga mendapat persetujuan termasuk ada lumayan keras permohonan untuk bisa memberikan tambahan pemain asing di Super League-nya sendiri," kata Ferry kepada awak media dalam konferensi pers RUPS I.League, Rabu (26/8/2026).

Mantan petinggi Persija Jakarta itu kemudian mengungkapkan, League Cup akan didorong sebagai ajang untuk menambah kuota klub Indonesia di kompetisi Asia. Ia memastikan, I.League sudah bersurat kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mengenai hal ini.

"Nah kami sudah sebenarnya sudah mengasistensi kepada semua klub tujuan dari League Cup ini selain memang ada satu tambahan turnamen atau kompetisi yang baru, dan ini kami juga sudah bersurat ke AFC untuk bisa mendapatkan slot pengganti daripada kasta kedua dari slot yang ada," ungkap Ferry.

"Jadi juara League Cup kami harapkan bisa dari salah satu kontestan di AFC. Mudah-mudahan kami bisa dapat tiga, yang ketiganya di situ," tegasnya.