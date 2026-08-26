Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kick Off November 2026, League Cup Didorong sebagai Jalan Menuju Kompetisi Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |22:22 WIB
<i>Kick Off</i> November 2026, League Cup Didorong sebagai Jalan Menuju Kompetisi Asia
I.League akan mengupayakan agar League Cup menjadi jalan klub Indonesia tampil di kompetisi Asia (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – I.League akan menggulirkan League Cup mulai November 2026. Kompetisi itu akan didorong sebagai jalan klub Indonesia menuju kompetisi Asia. 

Kompetisi sepakbola Indonesia akan bertambah pada musim ini. Selain liga domestik setiap musimnya, I.League juga akan menggelar ajang pendamping bernama League Cup.

1. Diikuti 38 Klub

Persija Jakarta vs Bali United Piala Indonesia (Bali United/Twitter)

Menurut kabar yang beredar, ajang tersebut akan diikuti oleh 38 klub dari kompetisi kasta teratas yakni Super League dan kasta kedua yaitu Championship. League Cup akan dimulai dari fase grup yang digelar pada 3 November 2026 dan diakhiri partai final pada 19 Mei 2027.

Terkhusus babak final, akan dilakukan penyesuaian jadwal jika finalis berasal dari dua klub Indonesia yang bertanding di kompetisi Asia. Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memastikan League Cup sudah mendapatkan persetujuan dari semua klub.

"League Cup akan kick off di bulan November ya. Ini tadi sudah juga mendapat persetujuan termasuk ada lumayan keras permohonan untuk bisa memberikan tambahan pemain asing di Super League-nya sendiri," kata Ferry kepada awak media dalam konferensi pers RUPS I.League, Rabu (26/8/2026).

Mantan petinggi Persija Jakarta itu kemudian mengungkapkan, League Cup akan didorong sebagai ajang untuk menambah kuota klub Indonesia di kompetisi Asia. Ia memastikan, I.League sudah bersurat kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mengenai hal ini.

"Nah kami sudah sebenarnya sudah mengasistensi kepada semua klub tujuan dari League Cup ini selain memang ada satu tambahan turnamen atau kompetisi yang baru, dan ini kami juga sudah bersurat ke AFC untuk bisa mendapatkan slot pengganti daripada kasta kedua dari slot yang ada," ungkap Ferry.

"Jadi juara League Cup kami harapkan bisa dari salah satu kontestan di AFC. Mudah-mudahan kami bisa dapat tiga, yang ketiganya di situ," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/51/3237717/ketua_gsi_bersama_direktur_pge-8JAL_large.jpg
Atasi Isu Sosial Proyek Geothermal, GSI Kenalkan Pendekatan Berbasis Sepak Bola di IIGCE Ke-12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/51/3237380/srikandi_merdeka_cup_2026-QsWJ_large.jpg
Srikandi Merdeka Cup 2026 Sukses Besar, Nagita Slavina Buka Peluang RANS Siarkan Liga Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/51/3230526/ole_romeny-QbVL_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Ole Romeny dengan Justin Hubner di Klub Fortuna Sittard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/49/3221167/psm_makassar_kembali_disanksi_fifa-V65Q_large.jpg
Baru Lepas, PSM Makassar Kembali Disanksi FIFA
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/26/51/1742981/panjat-tebing-indonesia-sabet-2-perunggu-di-asia-youth-championship-2026-uih.webp
Panjat Tebing Indonesia Sabet 2 Perunggu di Asia Youth Championship 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/17/thomas_dooley.jpg
Bangladesh Minta Final FIFA ASEAN Cup Diubah demi Lawan Brasil, Timnas Indonesia Ikut Terdampak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement