Kata-Kata Ramon Tanque Sebelum Keluar dari Skuad Persib Bandung Musim 2026-2027

BANDUNG - Penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque, sempat menyatakan Maung Bandung siap berjuang di babak play-off AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 dan sudah cukup memahami kekuatan lawan. Namun, selang beberapa saat setelah melontarkan pernyataan tersebut, namanya secara mengejutkan menghilang dari pengumuman resmi skuad terbaru Persib untuk musim 2026-2027 di Bandung Arena pada Selasa (25/8/2026). Hal ini memastikan penyerang asal Brasil itu resmi keluar dari skuad Pangeran Biru dan kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain.

Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi Manila Digger FC di babak play-off ACL Two 2026-2027. Pertandingan hidup-mati itu bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 31 Agustus 2026 mendatang.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan emas bagi Maung Bandung untuk kembali tampil di panggung kompetisi antarklub Asia. Sebelum dipastikan tercoret dari skuad, Ramon Tanque menilai persiapan timnya sudah sangat matang menjelang laga krusial tersebut.

Ia menyadari laga melawan Manila Digger memiliki arti penting karena hanya kemenangan yang akan membuka jalan bagi wakil Indonesia untuk tampil di babak utama ACL Two. Pemain berusia 27 tahun itu pun sempat memastikan Persib tak akan meremehkan sang lawan.

"Persiapan kami menghadapi Manila sangat matang. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini karena ini adalah satu pertandingan yang sangat menentukan," kata Tanque dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (26/8/2026).

"Kami sadar bahwa kompetisi ini sangat ketat, jadi Manila pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi kami,” tambahnya.

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

1. Waspadai Balas Dendam Manila Digger

Persib sendiri memiliki catatan manis saat berhadapan dengan Manila Digger pada musim lalu di fase play-off ACL Two. Saat itu, Maung Bandung berhasil mengakhiri perlawanan wakil Filipina tersebut dengan skor tipis 2-1.

Gol penentu yang dicetak Uilliam Barros pada pertandingan tersebut memastikan Persib melaju ke fase grup ACL Two. Namun, Ramon menegaskan hasil manis musim lalu tidak bisa dijadikan patokan untuk duel kali ini.