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Persiapan Persija Jakarta Nyaris 100 Persen, Pasukan Shin Tae-yong Siap Menggila di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |02:01 WIB
Persiapan Persija Jakarta Nyaris 100 Persen, Pasukan Shin Tae-yong Siap Menggila di Super League 2026-2027
Persija Jakarta terus matangkan persiapan jelang Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/persija)
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BANGKOK – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, terus mematangkan kesiapan anak asuhnya agar tampil maksimal dalam mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut kini dilaporkan telah mengantongi kemajuan signifikan dengan tingkat persiapan yang menyentuh angka 80 persen.

Tim ibu kota baru saja merampungkan agenda pemusatan latihan (TC) intensif di Thailand yang berlangsung selama dua pekan penuh terhitung sejak tanggal 10 hingga 23 Agustus 2026 lalu.

1. Fokus Pemusatan Latihan

Selama menjalani masa TC di Negeri Gajah Putih, Shin Tae-yong secara khusus memfokuskan porsi latihan pada peningkatan ketangguhan fisik serta pematangan skema taktik tim. Dia menilai skuadnya kini menunjukkan progres perbaikan yang sangat nyata setelah melalui berbagai menu latihan berat.

Selama di Thailand, Persija pun memainkan dua laga uji coba. Dua laga itu dengan kemenangan atas Police Tero (2-1) dan Chiangrai United (2-1)

Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)

“Untuk performa bertanding kami saat ini sudah naik sekitar 70–80 persen. Sekarang tinggal penyesuaian kondisi akhir dan taktik tim, maka akan naik ke 90 persen atau 100 persen,” kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija, Rabu (26/8/2026).

 

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