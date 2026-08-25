Shin Tae-yong Sebut Persija Jakarta Hampir Sempurna Usai TC di Thailand

Shin Tae-yong Sebut Persija Jakarta Hampir Sempurna Usai TC di Thailand (Dok Persija)

JAKARTA - Skuad Persija Jakarta telah menjalani rangkaian pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand, pada 10-23 Agustus 2026. TC tersebut menjadi bekal positif bagi Persija Jakarta untuk mengarungi Super League 2026-2027.

1. Hampir Sempurna

Anak asuh Shin Tae-yong mengawali TC dengan tempaan fisik di Hua Hin. Kemudian TC dilanjutkan ke Bangkok untuk mematangkan taktik sekaligus menguji perkembangan tim melalui dua laga uji coba.

Performa Macan Kemayoran dalam dua laga uji coba melawan olice Tero (19/8/2026) dan Chiangrai United (22/8/2026) dinilai semakin mendekati apa yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong.

“Bisa dibilang sekarang hampir sudah sempurna seluruhnya,” kata pelatih asal Korea Selatan tersebut, melansir laman Persija, Selasa (25/8/2026).

Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)

Dibandingkan dengan penampilan di Piala Presiden 2026, tempo permainan, distribusi bola, kedisiplinan antarlini, hingga stamina para pemain kini dinilai menunjukkan perkembangan yang semakin positif.

2. Modal Positif

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, turut mengapresiasi komitmen dan dedikasi para pemain selama menjalani tempaan di Hua Hin pada pekan pertama dan Bangkok pada pekan kedua. Ia percaya banyak hal positif yang diperoleh selama training camp akan dibawa pulang ke Jakarta dan menjadi modal untuk meningkatkan performa, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim.