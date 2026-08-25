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HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stadion Kanjuruhan Jadi Homebase Arema FC dan Rans Nusantara Musim Depan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |22:10 WIB
Stadion Kanjuruhan Jadi Homebase Arema FC dan Rans Nusantara Musim Depan
Stadion Kanjuruhan Jadi Homebase Arema FC dan Rans Nusantara Musim Depan (Dok Okezone)
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JAKARTA - Stadion Kanjuruhan dipastikan siap menjadi homebase Arema FC pada kompetisi Super League 2026-2027. Selain itu, Stadion Kanjuruhan juga menjadi homebase untuk Rans Nusantara FC pada Championship 2026-2027. 

1. Re-Risk Assessment Stadion Kanjuruhan

Kepastian Stadion Kanjuruhan menjadi markas Arema setelah memperoleh hasil re-risk assessment (RA). Stadion Kanjuruhan mengantongi skor 87,19 dengan predikat Sangat Baik. Skor itu meningkat dibandingkan penilaian sebelumnya yang berada di angka 83.

Tim penilai dari Ditpamobvit Polda Jatim yang dipimpin Kasubdit Audit Ditpamobvit, Fatahul Azmi, telah menuntaskan seluruh rangkaian pengujian, Senin (24/8/2026). Asesmen ulang ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur, manajemen risiko, serta regulasi keselamatan dan keamanan stadion memenuhi standar tinggi kompetisi kasta tertinggi nasional.

Tampines Rovers vs Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
Tampines Rovers vs Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyambut positif perolehan nilai tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk segera menuntaskan sisa rekomendasi administrasi agar operasional pertandingan berjalan sempurna.

"Alhamdulillah sudah selesai melakukan re-risk assessment dengan skor 87,19. Alhamdulillah sudah menjadi nilai yang sangat baik sesuai dengan penilaian RA," ujarnya, melansir laman Arema, Selasa (25/8/2026). 

Namun, Arema FC memastikan  tidak berpuas diri. Panpel tetap diminta terus meningkatkan kualitas sesuai ketentuan.

Pertama, terkait catatan di hasil dalam risk assesment terbaru. Ini termasuk berita acara yang harus segera dilengkapi nanti guna menunjang kebutuhan berjalannya Super League. Bahkan, Stadion Kanjuruhan juga bakal menjadi venue home Championship untuk markas Rans Nusantara FC. 

 

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Topik Artikel :
Stadion Kanjuruhan Arema FC
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