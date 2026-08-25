Persib Bandung Luncurkan 3 Jersey Baru Musim 2026-2027

JAKARTA - Persib Bandung resmi meluncurkan jersey baru yang akan digunakan untuk Super League 2026-2027. Ada 3 jersey yang disiapkan untuk Marc Klok dan kawan-kawan pada musim depan.

1. Persib Luncurkan Jersey Baru

Jersey musim ini mengusung konsep "Lives Inside Us", dengan membawa pesan tentang identitas, nilai, dan semangat yang terus hidup di dalam Persib dan seluruh elemen yang menjadi bagian dari klub. Jersey menjadi simbol kebanggaan yang menghubungkan klub, Kota Bandung, pemain, dan Bobotoh. "Lives Inside Us" merefleksikan hubungan yang terus terjaga antara Persib dan Bobotoh.

"Kami ingin jersey musim ini tidak hanya menjadi identitas yang dikenakan ketika Persib bertanding, tetapi juga menjadi bagian dari cerita setiap Bobotoh. 'Lives Inside Us' menggambarkan semangat yang terus hidup di dalam diri kita untuk menjaga kebanggaan, menghadapi tantangan, dan terus melangkah bersama," ujar Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, Selasa (25/8/2026).

Jersey away Persib 2026 2027 (tangkapan layar Youtube GTV)

"Karena itu, kami berharap setiap jersey yang dikenakan Bobotoh dapat membawa rasa memiliki dan menjadi bagian dari perjalanan baru Persib di musim ini," ujar Adhitia Putra Herawan.

Jersey tersebut diluncurkan di Bandung Arena, Kota Bandung, Selasa, 25 Agustus 2026. Jersey Persib Bandung musim 2026-2027 menggunakan apparel Kelme.

Jersey baru itu menggunakan K-Loomax sebagai teknologi material utama, dengan Shift Loop 26YN Jacquard Circular Fabric sebagai bagian dari struktur kainnya. Teknologi ini dapat membantu menciptakan sirkulasi udara yang baik sekaligus menjaga bobot jersey tetap ringan, sehingga pemain dapat bergerak lebih leluasa dan tetap nyaman selama pertandingan.

Terdapat struktur tiga dimensi pada material yang dipakai guna mendukung sirkulasi udara yang lebih baik serta kemampuan moisture-wicking dan quick-dry untuk membantu mengelola kelembapan selama aktivitas dengan intensitas tinggi.