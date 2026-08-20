Marc Klok Ungkap Mentalitas Juara Persib, Jadi Modal Penting Berlaga di ACL 2

Marc Klok Ungkap Mentalitas Juara Persib, Jadi Modal Penting Berlaga di ACL 2 (Instagram/@persib)

JAKARTA - Pemain Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya punya mentalitas luar biasa untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Hal itu menjadi modal mereka bersaing kompetisi Asia.

1. Persib Comeback

Klub berjuluk Maung Bandung itu baru saja menjuarai turnamen pramusim Dewata Challenge Series. Hal itu Persib Bandung mengalahkan Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam laga itu, tim asuhan Igor Tolic menunjukkan mentalitas pantang menyerah setelah dua kali tertinggal dari tuan rumah, yakni 0-1 dan 1-2. Akhirnya Marc Klik dan kawan-kawan bisa bangkit dan meraih kemenangan.

Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Klok mengatakan mentalitas untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir sudah menjadi bagian dari karakter timnya dalam beberapa musim terakhir.

"Saya pikir kita sudah biasa comeback dalam dua musim terakhir. Setiap musim baru, datang pemain baru, spirit itu masih ada," ujar Klok dilansir dari laman Persib, Kamis (20/8/2026).

2. Mentalitas Persib

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan mentalitas tersebut sangat penting untuk dibawa Persib menghadapi musim 2026-2027, khusus kompetisi Asia. Hal itu tentunya demi Persib bisa bersaing di kompetisi Asia.