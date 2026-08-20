Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Ungkap Mentalitas Juara Persib, Jadi Modal Penting Berlaga di ACL 2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |00:01 WIB
Marc Klok Ungkap Mentalitas Juara Persib, Jadi Modal Penting Berlaga di ACL 2
Marc Klok Ungkap Mentalitas Juara Persib, Jadi Modal Penting Berlaga di ACL 2 (Instagram/@persib)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya punya mentalitas luar biasa untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Hal itu menjadi modal mereka bersaing kompetisi Asia.

1. Persib Comeback

Klub berjuluk Maung Bandung itu baru saja menjuarai turnamen pramusim Dewata Challenge Series. Hal itu Persib Bandung mengalahkan Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam laga itu, tim asuhan Igor Tolic menunjukkan mentalitas pantang menyerah setelah dua kali tertinggal dari tuan rumah, yakni 0-1 dan 1-2. Akhirnya Marc Klik dan kawan-kawan bisa bangkit dan meraih kemenangan. 

Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Klok mengatakan mentalitas untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir sudah menjadi bagian dari karakter timnya dalam beberapa musim terakhir.

"Saya pikir kita sudah biasa comeback dalam dua musim terakhir. Setiap musim baru, datang pemain baru, spirit itu masih ada," ujar Klok dilansir dari laman Persib, Kamis (20/8/2026).

2. Mentalitas Persib

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan mentalitas tersebut sangat penting untuk dibawa Persib menghadapi musim 2026-2027, khusus kompetisi Asia. Hal itu tentunya demi Persib bisa bersaing di kompetisi Asia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/49/3236947/persib_bandung_menang_3_2_atas_bali_united_secara_dramatis_untuk_juara_dewata_challenge_series_2026-0Wgw_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026: Menang Dramatis 3-2, Maung Bandung Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/49/3236778/igor_tolic-kIJM_large.jpg
Igor Tolic Blak-blakan Ungkap Misi Persib saat Hadapi Bali United, Bukan Buru Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/49/3236711/igor_tolic-LdgB_large.jpg
Igor Tolic Maksimalkan TC di Bali sebagai Persiapan Hadapi Manilla Digger 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/49/3236648/igor_tolic-KXEt_large.jpg
Igor Tolic Soroti Kekurangan Persib Jelang Lawan Bali United
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/19/51/1740511/dua-ganda-campuran-indonesia-lolos-ke-32-besar-bwf-world-championships-2026-oqd.webp
Dua Ganda Campuran Indonesia Lolos ke 32 Besar BWF World Championships 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/19/alwi_farhan_2.jpg
Tembus 16 Besar, Alwi Farhan Tak Mau Terjebak Hasil Manis di Kejuaraan Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement