6 Pemain Persib dengan Penampilan Terbanyak di Kompetisi Asia, Marc Klok dan Beckham Putra Rekor Dedi Kusnandar

6 Pemain Persib dengan Penampilan Terbanyak di Kompetisi Asia, Marc Klok dan Beckham Putra Rekor Dedi Kusnandar (Instagram/@beckham_put7)

JAKARTA - Dedi Kusnandar menjadi pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk Persib Bandung di kompetisi Asia. Kini, pencapaiannya itu berhasil disamakan 2 pemain Persib Bandung lainnya, yaitu Marck Klok dan Beckham Putra.

Dedi Kusnandar merupakan pemain kawakan Persib Bandung. Ia telah 11 musim membela Persib Bandung sejak didatangkan pada 2015, setelah memperkuat Persebaya.

Selama masa pengabdiannya, ia kerap menjadi pemain andalan di lini tengah. Ini termasuk ketika membela Persib di kancah antarklub Asia.

Total, pemain yang kini berusia 35 tahun itu telah 14 kali memperkuat klub berjuluk Maung Bandung itu di kancah Asia.

Melansir laman Persib, Kamis (3/9/2026), dari 14 penampilannya, Dedi Kusnandar mencatatkan delapan pertandingan di AFC Cup 2015 dan enam laga di ACL Two 2024/2025. Kesempatan menambah jumlah penampilannya kemudian terhenti setelah ia menjalani masa peminjaman bersama Bhayangkara FC dan tidak tampil saat Persib berlaga di ACL Two 2025/2026.

Susunan pemain Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: AFC)

Dedi Kusnandar sebenarnya berpeluang kembali menambah catatan tersebut ketika Persib menghadapi Manila Digger. Namanya masuk dalam daftar susunan pemain pada pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat. Namun, hingga pertandingan berakhir, Igor Tolic tidak menurunkannya.

Di sisi lain, Marc Klok dan Beckham Putra menyamai rekor penampilan Dedi Kusnandar. Hal itu setelah keduanya diturunkan ketika Persib menghadapi Manila Digger pada babak play off AFC Championship League (ACL) 2 2026-2027 yang dimenangi Maung Bandung 1-0 berkat gol Mariano Peralta.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat pada Senin (31/8/2026) itu, Marc Klok turun sebagai starter. Sementara Beckham Putra masuk sebagai pemain pengganti. Beckham masuk pada babak kedua, tepatnya menit ke-77, menggantikan Ragnar Oratmangoen.