Segini Kisaran Gaji Mariano Peralta di Persib Bandung

SEGINI kisaran gaji Mariano Peralta di Persib Bandung. Sang pemain baru saja jadi pahlawan kemenangan di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 melawan Manila Digger FC!

Laga Persib Bandung vs Manila Digger FC itu digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2026 malam WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol tunggal Peralta di menit ke-89.

Mariano Peralta cetak gol di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

Kemenangan itu terasa sepadan dengan nominal yang harus dikeluarkan Persib untuk menggaet Peralta. Gaji selangit yang jadi permintaan sang pemain, bisa dengan mudah dipenuhi.

1. Kisaran Gaji Mariano Peralta di Persib Bandung

Lantas, berapa kisaran gaji Mariano Peralta di Persib Bandung? Tidak ada informasi pasti mengenai hal satu ini. Tapi, angkanya bisa dikira-kira dari nilai pasaran menurut Transfermarkt.

Gaji menjadi salah satu indikator untuk menentukan berapa harga pasaran seorang pemain. Mengingat Peralta didatangkan dengan status free agent, angkanya bisa jadi adalah nominal bayaran.

Menurut laman tersebut, Peralta memiliki harga pasaran 750 ribu Euro atau Rp13,04 miliar! Bisa jadi, itu adalah kisaran gajinya. Pria berpaspor Argentina tersebut bisa menerima Rp1,09 miliar per bulan.