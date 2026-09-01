Harry Maguire Handball, Kenapa Gol Kedua Manchester United ke Gawang Ipswich Town Tidak Dianulir?

MANCHESTER – Harry Maguire sempat handball sebelum gol kedua Manchester United terjadi ke gawang Ipswich Town di pekan kedua Liga Inggris 2026-2027. Lantas, kenapa wasit tidak menganulirnya?

Laga Manchester United vs Ipswich Town itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu 30 Agustus 2026 malam WIB. Iblis Merah sanggup menang 5-2 meski ketinggalan duluan.

Leif Davis (29’) membuat seisi Old Trafford bungkam. Tapi, mereka bisa membalikkan keadaan via hattrick Bruno Fernandes (40, 61’, 68), bunuh diri Jacob Greaves (56’), dan Bryan Mbeumo (82’), sebelum Chuba Akpom (90+1’) memperkecil skor.

1. Kontroversi

Manchester United vs Ipswich Town di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

Gol kedua Man United yang berasal dari bunuh diri Greaves jadi kontroversi. Sebab, Maguire handball saat memperebutkan bola di depan kotak penalti melawan salah satu bek Ipswich Town.

Begitu mendapat ruang, Maguire melepaskan tembakan mendatar yang mengenai kaki Greaves dan berbelok ke arah gawang. Man United pun berbalik unggul 2-1 dan itu terbukti penting untuk meraih kemenangan.

2. Alasan Disahkan

Lantas, jika Maguire handball dan sesuai aturan yang berlaku, seharusnya golnya itu dianulir. Mengapa wasit Craig Pawson tetap mengesahkannya setelah sempat mendengarnya masukan dari VAR?

Sentuhan dari Greaves yang jadi gol adalah kuncinya. Karena tercatat sebagai bunuh diri, maka otomatis Maguire dianggap tidak secara langsung memengaruhi terjadinya gol!