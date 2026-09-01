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Kata-Kata Michael Carrick Bangunkan Manchester United hingga Bantai Ipswich Town 5-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |00:12 WIB
Kata-Kata Michael Carrick Bangunkan Manchester United hingga Bantai Ipswich Town 5-2
Kata-kata Michael Carrick di ruang ganti sukses membangunkan Manchester United hingga membantai Ipswich Town 5-2 (Foto: Manchester United)
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MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, girang bisa memetik tiga poin pertama di Liga Inggris 2026-2027 usai menang 5-2 atas Ipswich Town. Sedikit banyak, hasil positif itu diraih berkat kata-katanya di ruang ganti saat turun minum.

Laga Manchester United vs Ipswich Town itu merupakan matchday 2 Liga Inggris 2026-2027. Duel dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Inggris, Minggu 30 Agustus 2026 malam WIB.

1. Menang Mudah?

Bruno Fernandes cetak hattrick di laga Manchester United vs Ipswich Town (Foto: Instagram/@manutd)
Bruno Fernandes cetak hattrick di laga Manchester United vs Ipswich Town (Foto: Instagram/@manutd)

Bermain sebagai tuan rumah, Iblis Merah diprediksi menang dengan mudah. Apalagi, mereka baru saja dipermalukan Hull City 0-2 pekan lalu dan butuh mengambil tiga poin secepat mungkin.

Man United malah ketinggalan duluan gara-gara gol Leif Davis (29’). Untungnya, mereka bangkit dan memberondong lima gol via hattrick Bruno Fernandes (40, 61’, 68), bunuh diri Jacob Greaves (56’), dan Bryan Mbeumo (82’), sebelum Chuba Akpom (90+1’) memperkecil skor.

Usai laga, Carrick mengungkap apa yang dikatakannya di ruang ganti sehingga Bruno Fernandes dan kawan-kawan mengamuk di paruh kedua. Ia pun gembira bisa membalikkan keadaan.

“Saya hanya mengatakan dan menunjukkan beberapa hal serta ruang-ruang kecil kepada mereka (saat istirahat). Saya pikir kami mengontrol sebagian besar jalannya babak pertama,” kata Carrick, dikutip dari laman resmi Man United, Selasa (1/9/2026).

 

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