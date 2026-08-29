Hasil Crystal Palace vs Manchester City di Liga Inggris 2026-2027: Menang 4-1, The Citizens Melesat ke Puncak!

MANCHESTER City menang 4-1 atas Crystal Palace di lanjutan pekan kedua Liga Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Selhurst Park, Sabtu (29/8/2026) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan The Citizens -julukan Manchester City- dicetak Erling Haaland pada menit 17 dan 84, serta Rayan Cherki (54’ dan 59’).

Berkat kemenangan ini, Manchester Biru naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 dengan enam angka. Manchester City untuk sementara unggul tiga angka atas Brighton & Hove Albion di posisi dua.

Rayan Cherki membantu Manchester City menang 4-1 atas Crystal Palace di Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Manchester City)

Jalannya Pertandingan

Pelatih Manchester City Enzo Maresca sedikit mengubah susunan starternya. Rayan Cherki diandalkan sebagai starter. Nico O’Reilly yang sempat bertugas sebagai second striker di laga melawan Bournemouth, kali ini diperankan di posisi gelandang double pivot.

Begitu juga dengan Marc Guehi yang kembali dimainkan di posisi aslinya, bek tengah. Kehadiran Rayan Cherki membuat kreativitas permainan Manchester Biru lebih hidup.

Sampai akhirnya di menit ke-17, Manchester City membuka keran gol via Erling Haaland. Memanfaatkan assist Phil Foden, Erling Haaland membuat Manchester City unggul 1-0 atas tuan rumah The Eagles -julukan Crystal Palace. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Manchester City meningkatkan intensitas serangan. Dalam waktu lima menit, Rayan Cherki mencetak brace! Setelah memanfaatkan assist Phil Foden pada menit 54, Rayan Cherki menerima umpan Josko Grvadiol lima menit berselang. Namun, di sela-sela gol Rayan Cherki, Crystal Palace mencetak gol lewat gol bunuh diri Gianluigi Donnarumma pada menit 56.