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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Emiliano Martinez Gabung, Chelsea Otomatis Juara Liga Inggris 2026-2027?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |13:43 WIB
Emiliano Martinez Gabung, Chelsea Otomatis Juara Liga Inggris 2026-2027?
Emiliano Martinez segera gabung Chelsea. (Foto: Instagram/@emi_martinez26)
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EMILIANO Martinez segera diresmikan sebagai pemain Chelsea. Jika kiper Timnas Argentina ini resmi mendarat di Stamford Bridge, apakah Chelsea semakin berpeluang menjadi juara Liga Inggris 2026-2027?

“Emiliano Martinez akan menjalani tes medis di London hari ini untuk kemudian menandatangani kontrak bersama Chelsea. Kontrak berlaku hingga Juni 2028,” kata jurnalis Italia, Fabrizio Romano, di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Emiliano Martinez saat berada di SUGBK. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
Emiliano Martinez saat berada di SUGBK. (Foto: Instagram/@afaseleccion)

1. Ditebus dengan Harga Murah

Semenjak hengkang dari Arsenal ke Aston Villa pada musim panas 2020, Emiliano Martinez muncul sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Ia membantu Timnas Argentina juara Copa America 2021 dan 2024, serta Piala Dunia 2022.

Di level klub, ia mengantarkan The Villans -julukan Aston Villa- bersaing di papan atas Liga Inggris hingga juara Liga Europa 2025-2026. Berbarengan dengan pencapaian di atas, Emiliano Martinez mencetak beberapa prestasi individu, dua di antaranya gelar kiper terbaik dunia pada 2022 dan 2024.

Bersama Aston Villa, kontrak Emiliano Martinez masih berlaku hingga 30 Juni 2029. Namun, uniknya Aston Villa rela melepas sang penjaga gawang ke Chelsea dengan harga murah. Menurut laporan Fabrizio Romano, Aston Villa melepas Emiliano Martinez ke Chelsea dengan harga 7,5 juta euro atau sekira Rp154,4 miliar.

2. Chelsea Butuh Kiper Baru

Chelsea memiliki materi pemain luar biasa musim ini. Dari barisan belakang hingga depan, The Blues -julukan Chelsea- diisi pemain-pemain berkualitas.

 

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