Resmi Gabung Manchester United, Carlos Baleba Tak Sabar Kerjasama dengan Carrick

JAKARTA - Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Klub berjuluk Setan Merah itu harus merogoh kocek hingga total 70 juta poundsterling atau sekitar Rp1,69 triliun untuk mendatangkan gelandang tersebut.

1. Manchester United Datangkan Baleba

Jumlah itu terdiri dari 65 juta poundsterling plus bonus 5 juta poundsterling, melansir Sky Sports, Rabu (26/8/2026). Baleba dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun.

Pemain berusia 22 tahun itu saat ini belum bisa bermain karena cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada pramusim. Ia diperkirakan bisa kembali bermain pada pertengahan September.



Manchester United rekrut Carlos Baleba (Dok Man Utd)

2. Klub Impian

Carlos Baleba, mengungkapkan rasa bangganya bisa bergabung dengan Manchester United. Ia mengaku klub tersebut merupakan impiannya.

"Rasanya luar biasa bisa bergabung dengan klub impian saya. Bermain di Old Trafford selalu terasa istimewa. Namun kesempatan untuk melakukannya sebagai pemain Manchester United akan menjadi sebuah kehormatan besar," ujar Baleba.

Ia pun sudah tidak sabar untuk membela Manchester United dan bekerja sama dengan sang pelatih.