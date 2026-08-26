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Persib Bandung Usung Ambisi Cetak Quattrick Juara di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |05:09 WIB
Persib Bandung Usung Ambisi Cetak Quattrick Juara di Super League 2026-2027
Persib Bandung siap cetak quattrick di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG - Persib Bandung secara terbuka memancangkan target tinggi untuk merengkuh gelar juara empat kali berturut-turut pada kompetisi Super League 2026-2027. Demi merealisasikan ambisi historis tersebut, Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, memohon doa serta dukungan penuh dari seluruh Bobotoh.

Persib Bandung kembali menggelar Pesta Biru untuk menyambut bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Mengusung tema 'Manah Jeung Getih', agenda tahunan tersebut berlangsung meriah di Bandung Arena, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 25 Agustus 2026.

Pesta Biru menjadi momentum bagi Persib untuk menyatukan berbagai elemen klub sekaligus membangun semangat menghadapi musim baru. Berkolaborasi dengan GTV, acara tersebut dikemas secara eksklusif dengan menghadirkan pemain, ofisial, mitra, sponsor, serta berbagai elemen pendukung Persib.

Agenda ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan skuad baru Persib. Pangeran Biru juga menegaskan ambisinya mempertahankan tradisi juara setelah mencatat sejarah dengan meraih tiga gelar liga secara beruntun.

1. Bawa Misi Harumkan Nama Indonesia di Asia

Persib kini membidik gelar keempat secara berturut-turut pada musim 2026-2027. Selain mengejar prestasi di kompetisi domestik, klub asal Bandung tersebut juga membawa target untuk tampil membanggakan di panggung Asia.

Jersey away Persib 2026 2027
Jersey away Persib 2026 2027

Persib berharap perjalanan musim baru dapat menghadirkan prestasi melalui kompetisi AFC Champions League (ACL) Two dan ASEAN Club Championship (ACC). Sebelum acara utama dimulai, Persib juga membagikan kebahagiaan dengan menyerahkan donasi kepada Panti Yatim Indonesia. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Bobotoh dan para tamu yang hadir di Bandung Arena.

Berbagai elemen masyarakat turut menghadiri Pesta Biru Manah Jeung Getih. Umuh Muchtar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan kepada Maung Bandung -julukan Persib.

 

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