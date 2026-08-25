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Persija Jakarta Resmi Lepas Striker Gustavo Almeida

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |18:14 WIB
Persija Jakarta Resmi Lepas Striker Gustavo Almeida
Persija Jakarta Resmi Lepas Striker Gustavo Almeida (Dok Persija)
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JAKARTA - Persija Jakarta resmi berpisah dengan striker asal Brasil Gustavo Almeida. Manajer Persija Jakarta, Marsda TNI (Purn) Ardhi Tjahjoko, mengakui perpisahan ini merupakan keputusan yang berat bagi manajemen.

1. Persija Lepas Gustavo Almeida

Pengumuman perpisahan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (25/8/2026). Gustavo Almeida tidak akan berseragam Persija lagi mulai musim 2026-2027.

"Persija dan Gustavo Almeida kini berada pada sebuah keputusan yang tak mudah. Atas kesepakatan bersama, Gustavo resmi tidak lagi berseragam Macan Kemayoran di Super League 2026-2027," tulis keterangan resmi Persija Jakarta, dikutip pada Selasa (25/8/2026).

Gustavo Almeida merupakan salah satu sosok penting di lini depan Persija. Sejak bergabung dari Arema FC pada musim 2023-2024, Gustavo tercatat sudah membukukan 33 gol dari 60 penampilan untuk Persija di semua kompetisi.

Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Persita Tangerang @Persija_Jkt
Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Persita Tangerang @Persija_Jkt

Pada musim debutnya, yakni pada putaran kedua Liga 1 2023-2024, Gustavo berhasil mencatatkan dua gol dari tujuh pertandingan yang dijalani. Kala itu, Gustavo mengalami cedera panjang sehingga hanya bisa tampil di dua pertandingan.

Di musim berikutnya, menit bermain serta produktivitas gol Gustavo meningkat. Dia mencetak 18 gol serta satu assist dari 28 pertandingan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija.

Berlanjut pada musim 2025-2026, Gustavo menjaringkan 11 gol dari 20 pertandingan. Dia tetap membukukan lebih dari dua digit gol, meski sempat dibekap cedera di awal musim.
 
Ardhi Tjahjoko mengakui perpisahan Persija dengan Gustavo tidaklah mudah. Menurutnya, mantan pemain Negeri Sembilan FC itu merupakan salah satu striker terbaik milik Macan Kemayoran.

“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Kami semua tahu kualitas Gustavo sehingga sebenarnya sulit untuk melepasnya," tutur Ardhi dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta.

 

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