Persija Jakarta Dapat Kabar Baik, Radovan Pankov Mulai Pulih dari Cedera

Persija Jakarta mendapatkan kabar baik terkait penggawanya, Radovan Pankov (Foto: Persija Jakarta)

BANGKOK – Persija Jakarta mendapatkan kabar baik terkait penggawanya, Radovan Pankov. Sang bek disebut sudah mulai pulih dari cederanya.

Pankov diketahui sedang menjalani pemulihan cedera pada paha depannya atau quadriceps strain. Pemain berusia 31 tahun itu mengalami cedera saat membela Persija di Piala Presiden 2026.

Akibat cedera tersebut, Pankov harus menepi dari sesi latihan untuk menjalani program pemulihan. Kendati demikian, pemain berpaspor Serbia itu tetap dibawa oleh tim kepelatihan Persija untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Thailand.

1. Mendekati 100 Persen

Saat ini, pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi pemulihan cedera Pankov mendekati 100 persen. Mantan pemain Legia Warszawa itu akan segera sembuh dari cedera dan mengikuti sesi latihan utama.

“Terkait Pankov, saat Persija bertanding melawan Port FC di babak pertama, terjadi sedikit robekan pada ototnya. Namun, sekarang kondisinya sudah hampir pulih sepenuhnya,” kata Shin dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Pria asal Korea Selatan itu mengungkapkan, Pankov sebenarnya sudah bisa mengikuti sesi latihan utama Persija di Thailand. Namun, intensitas latihannya tidak setinggi pemain lainnya yang dalam kondisi bugar 100 persen.

“Dia pun sudah bergabung dalam latihan tim. Saya rasa dalam waktu dekat dia sudah bisa mengikuti seluruh latihan tim secara penuh,” ungkap Shin.