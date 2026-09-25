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Adu Kisaran Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan Persija, bak Bumi dan Langit?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |14:11 WIB
Adu Kisaran Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan Persija, bak Bumi dan Langit?
Adu Kisaran Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan Persija, bak Bumi dan Langit? (Dok Okezone/Isra Triansyah)
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JAKARTA - Adu kisaran gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan Persija apakah bak bumi dan langit? Besaran gaji Marselino Ferdinan menjadi pembicaraan publik. 

1. Gaji Marselino Ferdinan di Persija

Persijak Jakarta mendatangkan Marselino Ferdinan secara gratis jelang penutupan bursa transfer Super League 2026-2027. Marselino Ferdinan didatangkan secara gratis usai kontraknya bersama klub kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United, berakhir pada 30 Juni 2026. 

Marselino Ferdinan menandatangani kontrak selama 2 musim bersama Persija Jakarta. Klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut tidak mengungkap berapa besaran gaji Marselino Ferdinan. 

Namun, jurnalis olahraga Oscar Baadila melaporkan besaran gaji Marselino Ferdinan lewat akun media sosialnya. Ia melaporkan Marselino Ferdinan menandatangani kontrak senilai sekitar Rp18 miliar selama dua musim. Jika laporan itu benar, itu artinya gaji pemain berusia 22 tahun tersebut mencapai Rp9 miliar per musimnya. 

Marselino Ferdinan di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Marselino Ferdinan di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

2. Gaji Marselino Ferdinan di Oxford

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan gajinya saat masih di Oxford United. Berdasarkan data Capology, Marselino Ferdinan diperkirakan mendapatkan gaji 3 ribu poundsterling per pekan sebelum pajak pada musim 2025-2026. 

Jika ditotal, gaji Marselino Ferdinan di Oxford United sebesar 156 ribu poundsterling. Jika dikonversi ke rupiah, nilai tersebut sekitar Rp3,4 miliar. 

Jika dibandingkan, gaji Marselino Ferdinan di Persija Jakarta hampir 3 kali lipat dengan yang diterimanya di Oxford United. 

3. Fokus Kembalikan Performa

Sementara itu, Marselino Ferdinan saat ini masih dalam masa pemulihan cedera. Ia juga bertekad untuk mengembalikan performanya saat membela Persija Jakarta. 

 

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