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Shin Tae-yong Beri Kesempatan 2 Pemain Muda Persija di Laga Kontra Persib, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |20:11 WIB
Shin Tae-yong Beri Kesempatan 2 Pemain Muda Persija di Laga Kontra Persib, Ini Alasannya
Shin Tae-yong Beri Kesempatan 2 Pemain Muda Persija di Laga Kontra Persib, Ini Alasannya (Dok Okezone/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada dua pemain muda untuk menjadi starter pada laga big match menghadapi Persib Bandung pada akhir pekan lalu. Ia mengungkapkan, pertandingan big match itu baik untuk perkembangan pemain muda. 

1. Turunkan 2 Pemain Muda

Diketahui, Rayhan Hannan yang kini berusia 22 tahun dan Arlyansyah Abdulmanan yang berusia 20 tahun tampil sebagai starter mengisi posisi di kedua sayap. Keduanya adalah jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persija. 

Shin Tae-yong melihat pengalaman tersebut sebagai modal berharga bagi Hannan dan Arly. Pelatih Persija itu menyadari pertandingan dengan tekanan tinggi, terlebih di hadapan puluhan ribu suporter, bukanlah situasi yang mudah bagi pemain muda.

“Bagaimana pun juga, pemain muda seperti Hannan dan Arly mungkin merasa tertekan bertanding di laga besar dan di hadapan banyak suporter seperti ini,” kata Shin Tae-yong, melansir laman ileague, Senin (14/9/2026).

Persija vs Persib Bandung (Aldhi Chandra)
Persija vs Persib Bandung (Aldhi Chandra)

Namun, justru dari pertandingan dengan atmosfer dan tuntutan seperti itulah mental serta kualitas pemain muda dapat ditempa. Shin Tae-yong menilai pengalaman menghadapi situasi tersebut akan membantu keduanya semakin matang dalam menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya.

“Namun dengan menjalani pertandingan seperti ini, mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Saya berharap kalian (media-red) bisa memberikan dukungan kepada para pemain,” tuturnya lagi.

 

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