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Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Menang Dramatis 3-2 atas Juventus di Liga Italia 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |05:51 WIB
Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Menang Dramatis 3-2 atas Juventus di Liga Italia 2026-2027!
Sassuolo menang 3-2 atas Juventus di Liga Italia 2026-2027. (Foto: X/@SassuoloUS)
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KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengalami cedera saat sang klub Sassuolo menjamu Juventus di lanjutan pekan keempat Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung di Mapei Stadium, Senin (14/9/2026) dini hari WIB. Ia ditarik keluar karena diduga mengalami kram pada kakinya di menit 81, atau ketika Neroverdi -julukan Sassuolo- tengah unggul 1-0 lewat gol Sebastiano Esposito pada menit 65.

1. Jay Idzes Tampil Solid

Sebelum mengalami cedera, Jay Idzes tampil solid mengawal lini pertahanan Sassuolo. Menurut laman Whoscored, Jay Idzes mendapatkan nilai 6,7.

Jay Idzes bersiap jelang laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: X/@TimnasXtra)
Jay Idzes bersiap jelang laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: X/@TimnasXtra)

Nilai itu lebih tinggi ketimbang dua pemain Sassuolo yang beroperasi sebagai pemain belakang dan mentas sebagai starter. Sebut saja Fedde Leysen yang mendapatkan nilai 6,6 serta Simone Cinque grano (6,3).

Setelah Jay Idzes digantikan Duje Caleta-Car pada menit 81, hujan gol langsung tercipta. Hanya dalam kurun waktu 12 menit (termasuk injury time), kedua tim mencetak empat gol tambahan.

Sassuolo mencetak dua gol lewat Kieron Bowie (89’) dan Vasilije Adzic (90+3’). Sementara itu, dua gol Juventus dilesakkan Edon Zhegrova (83’ dan 90+1’).

Alhasil, Sassuolo menang 3-2 atas Juventus. Berkat kemenangan ini, Sassuolo melesat ke posisi sembilan klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan tujuh angka.

Perolehan poin itu sama persis dengan Juventus di posisi delapan. Meski Liga Italia menggunakan sistem head-to-head, format tersebut belum diterapkan karena kedua tim baru bertemu satu kali.

 

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