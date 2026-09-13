Anak Paolo Maldini Dilarikan ke Rumah Sakit Imbas Kecelakaan Mobil

JAKARTA - Anak legenda AC Milan Paolo Maldini yakni Daniel Maldini dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas di Milan pada Minggu (13/9/2026) dini hari waktu setempat. Ia mengalami kecelakaan setelah mencetak gol kemenangan untuk Cagliari saat bertamu ke markas Atalanta.

1. Daniel Maldini Kecelakaan

Melansir Football Italia, Maldini dilarikan ke rumah sakit. Namun, ia tidak mengalami cedera serius setelah kecelakaan mobil di Milan

Menurut laporan ANSA, Maldini terlibat dalam tabrakan di Via Caracciolo, Milan, sekitar pukul 05.15 waktu setempat. Insiden ini juga melibatkan dua wanita berusia 20 dan 22 tahun serta tiga pria lainnya yang berusia 19, 20, dan 21 tahun.

Daniel Maldini cetak gol untuk Cagliari (Instagram/@dani.malda)

Tiga ambulans dan satu kendaraan pendukung dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada satu pun dari keenam orang yang terlibat mengalami cedera serius. Satu orang mendapatkan perawatan di lokasi kejadian, sementara lima lainnya—termasuk Maldini—dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak berwenang setempat masih menyelidiki detail dan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Maldini menghabiskan malam di Milan setelah berpartisipasi dalam pertandingan Serie A antara Atalanta dan Cagliari yang berlangsung di kota Bergamo, yang letaknya tak jauh dari sana.