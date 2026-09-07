Juventus vs AC Milan Berakhir 1-1, Ruben Amorim Emosi Lihat Permainan Rossoneri

TURIN – AC Milan harus puas pulang dengan membawa satu poin setelah bermain imbang 1-1 kontra tuan rumah Juventus di pekan ketiga Liga Italia 2026-2027, pada Senin (7/9/2026) dini hari WIB. Pertandingan sengit ini berjalan ketat di mana Rossoneri –julukan AC Milan– sempat kesulitan menciptakan peluang matang sebelum akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-68.

Meski sempat memimpin lebih dulu melalui aksi pemain pengganti Alphadjo Cisse, gawang Milan akhirnya jebol jelang bubaran lewat tandukan Federico Gatti (90+2’). Hasil akhir ini sekaligus memutus rekor 100 persen kemenangan yang sebelumnya diukir oleh kedua tim di awal musim.

1. Pengakuan Jujur Ruben Amorim

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, dengan sportif mengakui timnya sebenarnya tidak layak meraih kemenangan dalam lawatan tersebut. Juru taktik asal Portugal itu menilai Juventus tampil lebih baik dan sama sekali tidak pantas untuk menelan kekalahan.

Amorim menyoroti buruknya penguasaan bola skuad asuhannya serta kegagalan dalam menjaga fundamental dasar permainan sepak bola sepanjang pertandingan.

Cisse membuat AC Milan unggul 1-0 atas Juventus

"Kami tidak pantas menang jika harus jujur, atau lebih tepatnya Juventus tidak pantas kalah, di mana kami mencoba memainkan gaya kami tetapi gagal menguasai bola dengan baik," ungkap Amorim seusai laga, dikutip dari Football Italia, Senin (7/9/2026).

Meski demikian, Amorim meminta publik untuk bersabar mengingat proses adaptasi skuad yang baru berjalan dua bulan di bawah kepemimpinannya.

"Kami memiliki kualitas individu, tetapi hal-hal sederhana seperti cara menerima dan mengoper bola adalah yang paling penting, dan hari ini kami tidak cukup baik," tambahnya.